В Екатеринбурге продлили закрытие движения автобусов из-за потопа

25 мая 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

Восстановительные работы по устранению потопа продолжаются (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На улице Крауля в Екатеринбурге, где устраняют потоп, продлили закрытие движения троллейбусов и автобусов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем telegram-канале. «Из-за аварийных работ МУП „Водоканал“ по улице Крауля, 76 — перекрытие дорог продлено», — говорится в сообщении. Отмечается, что работы еще не закончены. Ранее восстановительные работы продлевались до конца 24 мая. Закрыто движение троллейбусов от остановки «Институт связи» до конечной станции «Крауля» и автобусов от остановки «Заводская» до остановочного пункта «Радиоколледж» в обоих направлениях. Троллейбусные маршруты № 3 и 15 от остановки «Институт связи» следуют до конечной станции «Посадская». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило дворы и проезжую часть. Горожане вызвали на место аварийную бригаду, но рабочие не отреагировали на их звонки.

На улице Крауля в Екатеринбурге, где устраняют потоп, продлили закрытие движения троллейбусов и автобусов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем telegram-канале. «Из-за аварийных работ МУП „Водоканал“ по улице Крауля, 76 — перекрытие дорог продлено», — говорится в сообщении. Отмечается, что работы еще не закончены. Ранее восстановительные работы продлевались до конца 24 мая. Закрыто движение троллейбусов от остановки «Институт связи» до конечной станции «Крауля» и автобусов от остановки «Заводская» до остановочного пункта «Радиоколледж» в обоих направлениях. Троллейбусные маршруты № 3 и 15 от остановки «Институт связи» следуют до конечной станции «Посадская». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило дворы и проезжую часть. Горожане вызвали на место аварийную бригаду, но рабочие не отреагировали на их звонки.