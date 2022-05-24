Борт «Уральских авиалиний» срочно сел в Кольцово из-за пассажира

25 мая 2022 в 09:26 Размер текста - 17 +

Состояние пассажирки нормализовалось Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из-за ухудшавшегося состояния здоровья пассажирки в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Москву. Об этом сообщается в официальном telegram-канале авиакомпании. «Борт, выполнявший рейс U6-388 по маршруту Омск — Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок (повысилось давление). По прилете в Кольцово женщину осмотрели медики аэропорта и сделали заключение, что она может продолжить полет», — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что ситуация нормализовалась. Самолет уже вылетел в пункт назначения.

Из-за ухудшавшегося состояния здоровья пассажирки в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Москву. Об этом сообщается в официальном telegram-канале авиакомпании. «Борт, выполнявший рейс U6-388 по маршруту Омск — Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок (повысилось давление). По прилете в Кольцово женщину осмотрели медики аэропорта и сделали заключение, что она может продолжить полет», — говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что ситуация нормализовалась. Самолет уже вылетел в пункт назначения.