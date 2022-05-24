24 мая 2022

Борт «Уральских авиалиний» срочно сел в Кольцово из-за пассажира

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, газель, самолет, airbus319, эйрбас, эйрбас319
Состояние пассажирки нормализовалось Фото:

Из-за ухудшавшегося состояния здоровья пассажирки в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Москву. Об этом сообщается в официальном telegram-канале авиакомпании.

«Борт, выполнявший рейс U6-388 по маршруту Омск — Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок (повысилось давление). По прилете в Кольцово женщину осмотрели медики аэропорта и сделали заключение, что она может продолжить полет», — говорится в сообщении.


В авиакомпании добавили, что ситуация нормализовалась. Самолет уже вылетел в пункт назначения.

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Из-за ухудшавшегося состояния здоровья пассажирки в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Москву. Об этом сообщается в официальном telegram-канале авиакомпании. «Борт, выполнявший рейс U6-388 по маршруту Омск — Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок (повысилось давление). По прилете в Кольцово женщину осмотрели медики аэропорта и сделали заключение, что она может продолжить полет», — говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что ситуация нормализовалась. Самолет уже вылетел в пункт назначения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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