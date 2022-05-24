Житель Ноябрьска на прогулке встретил медведей

Житель Ноябрьска (ЯНАО) на утренней прогулке в районе поселка СУ-80 увидел двух медведей. Об этом он сообщил в telegram-канале «NSK».
«Сегодня в шесть утра гулял с собаками на гидронамыве в СУ-80 и вижу на противоположном берегу идут две черные собаки, я крикнул, а они встали на задние лапы, короче это два медведя! Выстрелил с ракетницы, они убежали назад в лес, еще и кобель за ними пытался бежать. Они шли по направлению от водозабора к городу! Короче будьте осторожны!» — написал анонимный пользователь.
Ранее замдиректора службы по охране биоресурсов ЯНАО Сергей Шнайдер предупреждал, что медведи после спячки достаточно голодные и стремятся туда, где легче добыть пищу, поэтому часто выходят в населенные пункты. В начале мая жители Ноябрьска уже встречали следы медведей возле озера Светлого.
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Житель Ноябрьска (ЯНАО) на утренней прогулке в районе поселка СУ-80 увидел двух медведей. Об этом он сообщил в telegram-канале «NSK». «Сегодня в шесть утра гулял с собаками на гидронамыве в СУ-80 и вижу на противоположном берегу идут две черные собаки, я крикнул, а они встали на задние лапы, короче это два медведя! Выстрелил с ракетницы, они убежали назад в лес, еще и кобель за ними пытался бежать. Они шли по направлению от водозабора к городу! Короче будьте осторожны!» — написал анонимный пользователь. Ранее замдиректора службы по охране биоресурсов ЯНАО Сергей Шнайдер предупреждал, что медведи после спячки достаточно голодные и стремятся туда, где легче добыть пищу, поэтому часто выходят в населенные пункты. В начале мая жители Ноябрьска уже встречали следы медведей возле озера Светлого.