Челябинский губернатор уехал в Иран

Алексей Текслер отправился с визитом в Исламскую республику Иран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в составе делегации правительства РФ поехал в Иран. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Текслера.

«Глава региона будет участвовать в переговорах. Он представит потенциал предприятий Челябинской области в сфере возможного энергетического сотрудничества и по другим направлениям», — пояснили в пресс-службе.

Российская делегация во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком 25 мая обсудит в Иране сотрудничество в области транспорта, в том числе автомобильных перевозок и реализацию соглашений в области морского развития, сообщает РИА Iran.ru. Новака будут также сопровождать замминистра транспорта России Дмитрий Зверев, представители транспортно-логистических организаций, Международной ассоциации автомобильного транспорта и торговые представители РФ.

В конце апреля челябинский губернатор представил экс-министру транспорта РФ, ныне гендиректору АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Евгению Дитриху транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» на территории региона. В сложившихся экономических реалиях этот транспортный хаб может стать перспективным для логистического коридора через Казахстан, Туркменистан, Иран и выход к Персидскому заливу.