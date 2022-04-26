Алексей Текслер предлагает Евгению Дитриху (в центре) по максимум загрузить ТЛК «Южноуральский» (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих посетили 26 апреля транспортно-логистический комплекс «Южноуральский». В ходе визита глава региона рассказал, как можно переориентировать контейнерные перевозки из Китая в регион. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

«ТЛК „Южноуральский“ можно дать новую жизнь и комплекс обретет свой смысл. Восточный полигон сегодня перегружен. Развитие нашего ТЛК даст возможность переориентировать часть контейнерных перевозок из Китая в регион», — сообщил Текслер.

Текслер подчеркнул, что при загрузке ТЛК «Южноуральский» можно использовать и другие логистические связи. Одним из перспективных коридоров по его словам может стать Казахстан, Туркменистан, Иран и выход к Персидскому заливу.

Евгений Дитрих с 2018 по 2020 год возглавлял министерство транспорта РФ. В ноября 2020 года правительство России рекомендовало кандидатуру Дитриха на пост гендиректора АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Дитрих акцентировал внимание, что в текущей экономической и геополитической ситуации ТЛК «Южноуральский» приобретает стратегическое значение. Комплекс позволит обеспечить бесперебойную торговлю с Китаем напрямую через Казахстан без использования Суэцкого канала.

«Наши предприятия готовы при определенных обстоятельствах загружать ТЛК. Нам необходимо создать полноценный сервис для всех, кто участвует во внешнеторговой деятельности. В этом есть возможность использовать ТЛК в общефедеральных задачах», — считает губернатор.

В настоящее время ТЛК «Южноуральский» является перевалочным пунктом для 800 тысяч тонн контейнерных грузов. И это всего лишь треть от его возможностей. Задача властей — загрузить его до проектных параметров — 2,5 млн тонн в год. Это станет важным шагом к импортозамещению.

Проектная мощность ТЛК «Южноуральский» составляет 2,5 млн тонн Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В настоящий момент ТЛК загружен на треть Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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