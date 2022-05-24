24 мая 2022

Екатеринбурженку зажало дверью автобуса и выбросило на дорогу

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Окрестности поселка Басьяновский, ЗАТО Свободный, Верхней и Нижней Салды. Свердловская область, пазик, автобус, общественный транспорт, маршрут104
Пенсионерка выпала из автобуса летом 2021 года (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге будут судить водителя, который зажал дверью пенсионерку, выбросил ее на дорогу, из-за чего та получила несколько переломов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Водитель автобуса стал закрывать двери, не убедившись, что в салон никто не входит, в результате чего зажал створками дверей автобуса женщину, 1954 года рождения», — говорится в сообщении ведомства. Когда водитель понял, что зажал пенсионерку, открыл дверь, из-за чего женщина упала на дрогу, сломав в нескольких местах руки, колено и получив другие серьезные травмы.

Медики установили, что пенсионерке причинен тяжелый вред здоровью. Дело водителя рассмотрят в суде. Если его вина будет доказана, водителю грозит до двух лет лишения свободы.

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В Екатеринбурге будут судить водителя, который зажал дверью пенсионерку, выбросил ее на дорогу, из-за чего та получила несколько переломов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Водитель автобуса стал закрывать двери, не убедившись, что в салон никто не входит, в результате чего зажал створками дверей автобуса женщину, 1954 года рождения», — говорится в сообщении ведомства. Когда водитель понял, что зажал пенсионерку, открыл дверь, из-за чего женщина упала на дрогу, сломав в нескольких местах руки, колено и получив другие серьезные травмы. Медики установили, что пенсионерке причинен тяжелый вред здоровью. Дело водителя рассмотрят в суде. Если его вина будет доказана, водителю грозит до двух лет лишения свободы.
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