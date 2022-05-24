Екатеринбурженку зажало дверью автобуса и выбросило на дорогу

25 мая 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Пенсионерка выпала из автобуса летом 2021 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге будут судить водителя, который зажал дверью пенсионерку, выбросил ее на дорогу, из-за чего та получила несколько переломов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Водитель автобуса стал закрывать двери, не убедившись, что в салон никто не входит, в результате чего зажал створками дверей автобуса женщину, 1954 года рождения», — говорится в сообщении ведомства. Когда водитель понял, что зажал пенсионерку, открыл дверь, из-за чего женщина упала на дрогу, сломав в нескольких местах руки, колено и получив другие серьезные травмы. Медики установили, что пенсионерке причинен тяжелый вред здоровью. Дело водителя рассмотрят в суде. Если его вина будет доказана, водителю грозит до двух лет лишения свободы.

В Екатеринбурге будут судить водителя, который зажал дверью пенсионерку, выбросил ее на дорогу, из-за чего та получила несколько переломов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Водитель автобуса стал закрывать двери, не убедившись, что в салон никто не входит, в результате чего зажал створками дверей автобуса женщину, 1954 года рождения», — говорится в сообщении ведомства. Когда водитель понял, что зажал пенсионерку, открыл дверь, из-за чего женщина упала на дрогу, сломав в нескольких местах руки, колено и получив другие серьезные травмы. Медики установили, что пенсионерке причинен тяжелый вред здоровью. Дело водителя рассмотрят в суде. Если его вина будет доказана, водителю грозит до двух лет лишения свободы.