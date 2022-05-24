Сотрудник свердловской колонии попался на взятках и наркотиках

Сотрудника колонии Каменск-Уральского подозревают во взяточничестве, хранении наркотиков и незаконной помощи заключенных. В его отношении сформулировали обвинение, сообщили в СУ Следственного комитета по Свердловской области.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего бывшего сотрудника одной из исправительных колоний», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что его подозревают в мелком взяточничестве, превышении должностных полномочий и хранении наркотиков. По словам задержанного, продавать их он не собирался.
По версии следствия, сотрудник брал с заключенных деньги и проносил им в колонию мобильные телефоны. Как считают правоохранители, таких случаев было несколько. В задержании сотрудника участвовали силовики УСБ главного управления ФСИН России по региону.
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Сотрудника колонии Каменск-Уральского подозревают во взяточничестве, хранении наркотиков и незаконной помощи заключенных. В его отношении сформулировали обвинение, сообщили в СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего бывшего сотрудника одной из исправительных колоний», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что его подозревают в мелком взяточничестве, превышении должностных полномочий и хранении наркотиков. По словам задержанного, продавать их он не собирался. По версии следствия, сотрудник брал с заключенных деньги и проносил им в колонию мобильные телефоны. Как считают правоохранители, таких случаев было несколько. В задержании сотрудника участвовали силовики УСБ главного управления ФСИН России по региону.