Пациенты пожаловались на качество еды в тюменской больнице. «Как свиньям готовят!»

25 мая 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Жителей Тобольска не устраивает качество питания в местной больнице Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жители Тобольска сравнили питание в местной областной больнице №3 с кормом для свиней. Соответствующее заявление они сделали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Еда в больнице оставляет желать лучшего. Это просто невозможно кушать. Извините за выражение — как свиньям готовят. При главном враче Баширове такого не было, но сейчас главврач Ольга Доронина. Вы бы сами поели то, чем кормят пациентов: это есть невозможно. Еще и запах! Очень надеюсь, что мой пост будет опубликован и здравоохранение примет соответствующие меры», — заявила в своей публикации Мария Квашнина. В комментариях к записи мнения пользователей по поводу этой ситуации разделились. «Ведь и готовят не врачи, а повара. Каждый занимается своим делом. Так почему повара готовят „на отвяжись“? Понятно, не ресторан, но даже вид еды на тарелке вызывает отвращение. А автор пишет, что еще запах не очень», — написала Марина Александрова. «Ждут еду, как в ресторане», — отметила Анна Быкова. «В больнице и роддоме всегда было такое питание. И раньше кормление было там не на высшем уровне. И ничего. Все ложками гремели во время обеда», — добавила Ольга Пуртова. В региональный департамент здравоохранения по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Жители Тобольска сравнили питание в местной областной больнице №3 с кормом для свиней. Соответствующее заявление они сделали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Еда в больнице оставляет желать лучшего. Это просто невозможно кушать. Извините за выражение — как свиньям готовят. При главном враче Баширове такого не было, но сейчас главврач Ольга Доронина. Вы бы сами поели то, чем кормят пациентов: это есть невозможно. Еще и запах! Очень надеюсь, что мой пост будет опубликован и здравоохранение примет соответствующие меры», — заявила в своей публикации Мария Квашнина. В комментариях к записи мнения пользователей по поводу этой ситуации разделились. «Ведь и готовят не врачи, а повара. Каждый занимается своим делом. Так почему повара готовят „на отвяжись“? Понятно, не ресторан, но даже вид еды на тарелке вызывает отвращение. А автор пишет, что еще запах не очень», — написала Марина Александрова. «Ждут еду, как в ресторане», — отметила Анна Быкова. «В больнице и роддоме всегда было такое питание. И раньше кормление было там не на высшем уровне. И ничего. Все ложками гремели во время обеда», — добавила Ольга Пуртова. В региональный департамент здравоохранения по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.