24 мая 2022

В пермском театре ради премьеры на сцену поднимут «Мерседес»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, театр у моста
Всероссийская премьера пройдет 31 мая Фото:

Всероссийская премьера ждет зрителей пермского театра «У Моста». Труппа покажет новый спектакль — лирическо-абсурдную комедию «Лягушки в шампанском».

Чтобы создать нужную атмосферу, сотрудники театра установят на сцене настоящий «Мерседес» 1980-х годов выпуска. «Чтобы найти такой раритет, нам пришлось объездить все автомобильные рынки города», — сообщили в театре корреспонденту URA.RU.

Сюжет спектакля основан на жизнеутверждающей истории про бывшего артиста, который стал водителем такси и ездит на старом «Мерседесе», и шикарную американку, рассказали в театре «У Моста». Посетить премьеру можно 31 мая. Цена билетов — от 1500 до 3000 рублей.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Всероссийская премьера ждет зрителей пермского театра «У Моста». Труппа покажет новый спектакль — лирическо-абсурдную комедию «Лягушки в шампанском». Чтобы создать нужную атмосферу, сотрудники театра установят на сцене настоящий «Мерседес» 1980-х годов выпуска. «Чтобы найти такой раритет, нам пришлось объездить все автомобильные рынки города», — сообщили в театре корреспонденту URA.RU. Сюжет спектакля основан на жизнеутверждающей истории про бывшего артиста, который стал водителем такси и ездит на старом «Мерседесе», и шикарную американку, рассказали в театре «У Моста». Посетить премьеру можно 31 мая. Цена билетов — от 1500 до 3000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...