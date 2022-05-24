В пермском театре ради премьеры на сцену поднимут «Мерседес»

Всероссийская премьера пройдет 31 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всероссийская премьера ждет зрителей пермского театра «У Моста». Труппа покажет новый спектакль — лирическо-абсурдную комедию «Лягушки в шампанском».



Чтобы создать нужную атмосферу, сотрудники театра установят на сцене настоящий «Мерседес» 1980-х годов выпуска. «Чтобы найти такой раритет, нам пришлось объездить все автомобильные рынки города», — сообщили в театре корреспонденту URA.RU.

Сюжет спектакля основан на жизнеутверждающей истории про бывшего артиста, который стал водителем такси и ездит на старом «Мерседесе», и шикарную американку, рассказали в театре «У Моста». Посетить премьеру можно 31 мая. Цена билетов — от 1500 до 3000 рублей.