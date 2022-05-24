Нефтяники в ХМАО используют медведей, чтобы не платить штрафы. Инсайд

25 мая 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

За май в ХМАО зарегистрировано 17 обращений о встрече с медведем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отдельных подрядчиков нефтяных компаний из ХМАО заподозрили в том, что они якобы специально сообщают в надзорные органы о визитах медведей на месторождения, чтобы не платить штрафы за не сданную вовремя заказчикам работу. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве ХМАО. «Они [подрядчики] сообщают [о медведе], когда в сроки [сдачи работ] не успевают. По контракту, штрафных санкций не будет, если будет форс-мажор, а приход медведя на участок работ таковым и является», — добавил собеседник агентства. Начальник отдела мониторинга, кадастра и регулирования численности объектов животного мира департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Николай Пащенко не стал комментировать информацию инсайдера агентства. Он лишь согласился с тем, что медведей в основном замечают у объектов нефтегазовой отрасли. «Мы понимаем, что нефтегазовая отрасль находится в тайге, это среда обитания медведей. И в основном все обращения от водителей, которые где-то в болоте увидели медведя», — добавил Пащенко. По его словам, за май властями зафиксировано уже 17 случаев появления медведей рядом с людьми, а с начала года — 26. В департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что все случаи не представляли опасности для человека. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО медведь вышел на взлетную полосу. Информацию о случившемся распространила администрация Урая.

Отдельных подрядчиков нефтяных компаний из ХМАО заподозрили в том, что они якобы специально сообщают в надзорные органы о визитах медведей на месторождения, чтобы не платить штрафы за не сданную вовремя заказчикам работу. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве ХМАО. «Они [подрядчики] сообщают [о медведе], когда в сроки [сдачи работ] не успевают. По контракту, штрафных санкций не будет, если будет форс-мажор, а приход медведя на участок работ таковым и является», — добавил собеседник агентства. Начальник отдела мониторинга, кадастра и регулирования численности объектов животного мира департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Николай Пащенко не стал комментировать информацию инсайдера агентства. Он лишь согласился с тем, что медведей в основном замечают у объектов нефтегазовой отрасли. «Мы понимаем, что нефтегазовая отрасль находится в тайге, это среда обитания медведей. И в основном все обращения от водителей, которые где-то в болоте увидели медведя», — добавил Пащенко. По его словам, за май властями зафиксировано уже 17 случаев появления медведей рядом с людьми, а с начала года — 26. В департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что все случаи не представляли опасности для человека. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО медведь вышел на взлетную полосу. Информацию о случившемся распространила администрация Урая.