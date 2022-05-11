В ХМАО медведь вышел на взлетную полосу

12 мая 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Медведь убежал в сторону садов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Урае (ХМАО) медведь появился на взлетной полосе аэропорта. Об этом сообщили в городской администрации. «При взлете вертолета с южной стороны полосы выбежал медведь и направился на запад в сторону садоводческого товарищества «Спутник Авиатора», — уточнили в администрации Урая. Зверя заметили сотрудники аэропорта. В мэрии призвали жителей быть внимательными и осторожными. Данные о появлении медведя передали в Департамент недропользования и природных ресурсов. Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне встревожены разгуливающим по улицам медведем. Жители поселка Зеленоборск (Советский район ХМАО) просили перевести детей на дистант из-за волков. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В Урае (ХМАО) медведь появился на взлетной полосе аэропорта. Об этом сообщили в городской администрации. «При взлете вертолета с южной стороны полосы выбежал медведь и направился на запад в сторону садоводческого товарищества «Спутник Авиатора», — уточнили в администрации Урая. Зверя заметили сотрудники аэропорта. В мэрии призвали жителей быть внимательными и осторожными. Данные о появлении медведя передали в Департамент недропользования и природных ресурсов. Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне встревожены разгуливающим по улицам медведем. Жители поселка Зеленоборск (Советский район ХМАО) просили перевести детей на дистант из-за волков.