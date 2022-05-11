11 мая 2022

В ХМАО медведь вышел на взлетную полосу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зоопарк, животное в клетке, медведь
Медведь убежал в сторону садов (архивное фото) Фото:

В Урае (ХМАО) медведь появился на взлетной полосе аэропорта. Об этом сообщили в городской администрации.

«При взлете вертолета с южной стороны полосы выбежал медведь и направился на запад в сторону садоводческого товарищества «Спутник Авиатора», — уточнили в администрации Урая. Зверя заметили сотрудники аэропорта.

В мэрии призвали жителей быть внимательными и осторожными. Данные о появлении медведя передали в Департамент недропользования и природных ресурсов.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне встревожены разгуливающим по улицам медведем. Жители поселка Зеленоборск (Советский район ХМАО) просили перевести детей на дистант из-за волков.

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В Урае (ХМАО) медведь появился на взлетной полосе аэропорта. Об этом сообщили в городской администрации. «При взлете вертолета с южной стороны полосы выбежал медведь и направился на запад в сторону садоводческого товарищества «Спутник Авиатора», — уточнили в администрации Урая. Зверя заметили сотрудники аэропорта. В мэрии призвали жителей быть внимательными и осторожными. Данные о появлении медведя передали в Департамент недропользования и природных ресурсов. Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне встревожены разгуливающим по улицам медведем. Жители поселка Зеленоборск (Советский район ХМАО) просили перевести детей на дистант из-за волков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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