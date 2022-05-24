Госкорпорация обучит пермских студентов за свой счет

25 мая 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Для студентов в ПНИПУ планируется открыть 20 бюджетных мест Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Госкорпораия «Ростех» обучит студентов из Пермского Политеха (ПНИПУ) востребованным профессиями в авиастроении. Из-за недостатка кадров, целевой набор в 2022 году расширили в 1,5 раза, сообщает сайт правительства Пермского края. «В 2022 году госкорпорация „Ростех“ направит на целевое обучение 350 выпускников школ в рамках образовательного проекта „Крылья Ростеха“. В проекте участвуют 10 профильных вузов, в частности, от Прикамья — это Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ)», — сообщается на сайте. Главная цель проекта — подготовка многопрофильных специалистов для работы в авиационной отрасли. Учебу будут полностью оплачивать предприятия, а у студентов будет возможность проходить практику на производстве, получая дополнительный доход. В Пермском крае работодателем для учащихся выступит АО «ОДК-СТАР», обучение в ПНИПУ будет проходить по профилю «Цифровые технологии и искусственный интеллект в системах управления». Планируется, что в пермском вузе откроют 20 бюджетных мест.

Госкорпораия «Ростех» обучит студентов из Пермского Политеха (ПНИПУ) востребованным профессиями в авиастроении. Из-за недостатка кадров, целевой набор в 2022 году расширили в 1,5 раза, сообщает сайт правительства Пермского края. «В 2022 году госкорпорация „Ростех“ направит на целевое обучение 350 выпускников школ в рамках образовательного проекта „Крылья Ростеха“. В проекте участвуют 10 профильных вузов, в частности, от Прикамья — это Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ)», — сообщается на сайте. Главная цель проекта — подготовка многопрофильных специалистов для работы в авиационной отрасли. Учебу будут полностью оплачивать предприятия, а у студентов будет возможность проходить практику на производстве, получая дополнительный доход. В Пермском крае работодателем для учащихся выступит АО «ОДК-СТАР», обучение в ПНИПУ будет проходить по профилю «Цифровые технологии и искусственный интеллект в системах управления». Планируется, что в пермском вузе откроют 20 бюджетных мест.