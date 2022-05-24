24 мая 2022

Госкорпорация обучит пермских студентов за свой счет

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Для студентов в ПНИПУ планируется открыть 20 бюджетных мест Фото:

Госкорпораия «Ростех» обучит студентов из Пермского Политеха (ПНИПУ) востребованным профессиями в авиастроении. Из-за недостатка кадров, целевой набор в 2022 году расширили в 1,5 раза, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В 2022 году госкорпорация „Ростех“ направит на целевое обучение 350 выпускников школ в рамках образовательного проекта „Крылья Ростеха“. В проекте участвуют 10 профильных вузов, в частности, от Прикамья — это Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ)», — сообщается на сайте. Главная цель проекта — подготовка многопрофильных специалистов для работы в авиационной отрасли.

Учебу будут полностью оплачивать предприятия, а у студентов будет возможность проходить практику на производстве, получая дополнительный доход. В Пермском крае работодателем для учащихся выступит АО «ОДК-СТАР», обучение в ПНИПУ будет проходить по профилю «Цифровые технологии и искусственный интеллект в системах управления». Планируется, что в пермском вузе откроют 20 бюджетных мест.

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Госкорпораия «Ростех» обучит студентов из Пермского Политеха (ПНИПУ) востребованным профессиями в авиастроении. Из-за недостатка кадров, целевой набор в 2022 году расширили в 1,5 раза, сообщает сайт правительства Пермского края. «В 2022 году госкорпорация „Ростех“ направит на целевое обучение 350 выпускников школ в рамках образовательного проекта „Крылья Ростеха“. В проекте участвуют 10 профильных вузов, в частности, от Прикамья — это Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ)», — сообщается на сайте. Главная цель проекта — подготовка многопрофильных специалистов для работы в авиационной отрасли. Учебу будут полностью оплачивать предприятия, а у студентов будет возможность проходить практику на производстве, получая дополнительный доход. В Пермском крае работодателем для учащихся выступит АО «ОДК-СТАР», обучение в ПНИПУ будет проходить по профилю «Цифровые технологии и искусственный интеллект в системах управления». Планируется, что в пермском вузе откроют 20 бюджетных мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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