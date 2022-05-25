Предположительно пробка образовалась из-за ремонтных работ
На улице Белинского в Екатеринбурге образовалась пробка от улицы Куйбышева до Малышева. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, предположившие, что транспортный коллапс связан с установкой поребриков.
«На Белинского огромная пробка. Закрыли одну полосу для общественного транспорта, там стоит спецтехника», — говорится в сообщении очевидцев. Они уверены, что пробка связана с заменой поребриков на дороге. Согласно данным сервиса 2Gis, пробка растянулась от Куйбышева до Малышева.
URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там предположили, что пробка связана с ремонтом дороги, но пообещали уточнить информацию.
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