Предположительно пробка образовалась из-за ремонтных работ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На улице Белинского в Екатеринбурге образовалась пробка от улицы Куйбышева до Малышева. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, предположившие, что транспортный коллапс связан с установкой поребриков.

«На Белинского огромная пробка. Закрыли одну полосу для общественного транспорта, там стоит спецтехника», — говорится в сообщении очевидцев. Они уверены, что пробка связана с заменой поребриков на дороге. Согласно данным сервиса 2Gis, пробка растянулась от Куйбышева до Малышева.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там предположили, что пробка связана с ремонтом дороги, но пообещали уточнить информацию.

Фото: 2Gis

Фото: читатель URA.RU