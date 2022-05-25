В центре Екатеринбурга собралась большая пробка. Фото

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Виды города во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, пробка, виды екатеринбурга, виды города
Предположительно пробка образовалась из-за ремонтных работ Фото:

На улице Белинского в Екатеринбурге образовалась пробка от улицы Куйбышева до Малышева. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, предположившие, что транспортный коллапс связан с установкой поребриков.

«На Белинского огромная пробка. Закрыли одну полосу для общественного транспорта, там стоит спецтехника», — говорится в сообщении очевидцев. Они уверены, что пробка связана с заменой поребриков на дороге. Согласно данным сервиса 2Gis, пробка растянулась от Куйбышева до Малышева.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там предположили, что пробка связана с ремонтом дороги, но пообещали уточнить информацию.

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На улице Белинского в Екатеринбурге образовалась пробка от улицы Куйбышева до Малышева. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, предположившие, что транспортный коллапс связан с установкой поребриков. «На Белинского огромная пробка. Закрыли одну полосу для общественного транспорта, там стоит спецтехника», — говорится в сообщении очевидцев. Они уверены, что пробка связана с заменой поребриков на дороге. Согласно данным сервиса 2Gis, пробка растянулась от Куйбышева до Малышева. URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там предположили, что пробка связана с ремонтом дороги, но пообещали уточнить информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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