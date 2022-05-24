Жители ХМАО получат призы в викторине о борьбе с санкциями

Югорчане могут получить подарки за участие в викторине «Россия, меняющая мир» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Югорчане имеют возможность получить ценные подарки, ответив на вопросы викторины «Россия, меняющая мир». Среди вопросов есть и те, которые касаются борьбы с западными санкциями, введенными на фоне спецоперации на Украине. Информация об этом содержится на сайте проекта.

«Нам есть чем гордиться. Это особенно важно помнить сейчас, когда предпринимаются попытки вычеркнуть нас, нашу культуру и даже саму страну из мировой истории. <…> Среди участников будут разыграны самокаты, велосипеды, умные колонки, бытовая техника и многое другое», — говорится в видеообращении на сайте викторины.

На сайте регионального отделения «Единой России» указано, что уже порядка 30 тысяч жителей ХМАО приняли участие в викторине. Розыгрыш призов предполагается 12 июня, в День России. Победителей определит генератор случайных чисел.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России.