Скандальный олигарх из ЯНАО заявил об угрозе бизнесу

Скандальный бизнесмен из Нового Уренгоя (ЯНАО) Олег Ситников, владеющий ООО Корпорация «Роснефтегаз», заявил, что действия надзорных органов направлены на то, чтобы отнять у него созданный им бизнес. По мнению его адвокатов, уголовные дела возбуждаются по крайне сомнительным основаниям.
«Бизнесмен прошел цепочку обжалования отказов СКР и Генпрокуратуры фактически по всем инстанциям. Нам очевидно, что цель всех этих неправовых, с нашей точки зрения, действий направлена непосредственно на 70-летнего предпринимателя, чтобы заставить его сдаться и отдать свой бизнес», — приводит «Российская газета» слова одного из адвокатов.
Как пишет издание, за последние годы Ситников пережил три покушения, прошел множество проверок, около сотни уголовных дел порядка, 80 из которых в итоге было прекращено. «Уголовные дела возбуждаются по крайне сомнительным основаниям. И в судах мы потом фиксируем десятки процессуальных нарушений», — цитирует «Российская газета» слова адвокатов.
URA.RU направило запрос в окружную прокуратуру и управление СК с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее бизнесмен был признан виновным в неуплате налогов, однако смог избежать реального лишения свободы. Обвинение просило у суда отправить владельца ГК «Корпорация Роснефтегаз» в колонию на семь лет по делу о сокрытии налогов на сумму более 700 млн рублей.
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Скандальный бизнесмен из Нового Уренгоя (ЯНАО) Олег Ситников, владеющий ООО Корпорация «Роснефтегаз», заявил, что действия надзорных органов направлены на то, чтобы отнять у него созданный им бизнес. По мнению его адвокатов, уголовные дела возбуждаются по крайне сомнительным основаниям. «Бизнесмен прошел цепочку обжалования отказов СКР и Генпрокуратуры фактически по всем инстанциям. Нам очевидно, что цель всех этих неправовых, с нашей точки зрения, действий направлена непосредственно на 70-летнего предпринимателя, чтобы заставить его сдаться и отдать свой бизнес», — приводит «Российская газета» слова одного из адвокатов. Как пишет издание, за последние годы Ситников пережил три покушения, прошел множество проверок, около сотни уголовных дел порядка, 80 из которых в итоге было прекращено. «Уголовные дела возбуждаются по крайне сомнительным основаниям. И в судах мы потом фиксируем десятки процессуальных нарушений», — цитирует «Российская газета» слова адвокатов. URA.RU направило запрос в окружную прокуратуру и управление СК с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее бизнесмен был признан виновным в неуплате налогов, однако смог избежать реального лишения свободы. Обвинение просило у суда отправить владельца ГК «Корпорация Роснефтегаз» в колонию на семь лет по делу о сокрытии налогов на сумму более 700 млн рублей.