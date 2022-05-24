Скандальный олигарх из ЯНАО заявил об угрозе бизнесу

Бизнесмен ранее был приговорен к условному сроку и штрафу за неуплату налогов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела бизнесмена из ЯНАО Олега Ситникова

Скандальный бизнесмен из Нового Уренгоя (ЯНАО) Олег Ситников, владеющий ООО Корпорация «Роснефтегаз», заявил, что действия надзорных органов направлены на то, чтобы отнять у него созданный им бизнес. По мнению его адвокатов, уголовные дела возбуждаются по крайне сомнительным основаниям.

«Бизнесмен прошел цепочку обжалования отказов СКР и Генпрокуратуры фактически по всем инстанциям. Нам очевидно, что цель всех этих неправовых, с нашей точки зрения, действий направлена непосредственно на 70-летнего предпринимателя, чтобы заставить его сдаться и отдать свой бизнес», — приводит «Российская газета» слова одного из адвокатов.

Как пишет издание, за последние годы Ситников пережил три покушения, прошел множество проверок, около сотни уголовных дел порядка, 80 из которых в итоге было прекращено. «Уголовные дела возбуждаются по крайне сомнительным основаниям. И в судах мы потом фиксируем десятки процессуальных нарушений», — цитирует «Российская газета» слова адвокатов.

URA.RU направило запрос в окружную прокуратуру и управление СК с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее бизнесмен был признан виновным в неуплате налогов, однако смог избежать реального лишения свободы. Обвинение просило у суда отправить владельца ГК «Корпорация Роснефтегаз» в колонию на семь лет по делу о сокрытии налогов на сумму более 700 млн рублей.