Медведи вышли к людям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медведица с тремя медвежатами рылись в мусорном контейнере в ЯНАО. Предположительно, это произошло на месторождении НОВАТЭКа Олимпийский участок. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

«Тундра. ЛУ Олимпийский-2», — написал мужчина в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». Он опубликовал видео, на котором запечатлел четырех медведей, ищущих еду в мусорном контейнере. «Бандюги местные», — добавил вахтовик.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске мужчина прогуливался с утра с собакой и обнаружил двух медведей. Житель отпугнул животных выстрелом из ракетницы, и они скрылись в лесу.