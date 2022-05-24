Медведи вышли к людям
Медведица с тремя медвежатами рылись в мусорном контейнере в ЯНАО. Предположительно, это произошло на месторождении НОВАТЭКа Олимпийский участок. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец.
«Тундра. ЛУ Олимпийский-2», — написал мужчина в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». Он опубликовал видео, на котором запечатлел четырех медведей, ищущих еду в мусорном контейнере. «Бандюги местные», — добавил вахтовик.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске мужчина прогуливался с утра с собакой и обнаружил двух медведей. Житель отпугнул животных выстрелом из ракетницы, и они скрылись в лесу.
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