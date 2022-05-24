24 мая 2022

Четыре медведя гуляли по мусорной площадке месторождения в ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, зоопарк, клетка, медведь
Медведи вышли к людям Фото:

Медведица с тремя медвежатами рылись в мусорном контейнере в ЯНАО. Предположительно, это произошло на месторождении НОВАТЭКа Олимпийский участок. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

«Тундра. ЛУ Олимпийский-2», — написал мужчина в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». Он опубликовал видео, на котором запечатлел четырех медведей, ищущих еду в мусорном контейнере. «Бандюги местные», — добавил вахтовик.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске мужчина прогуливался с утра с собакой и обнаружил двух медведей. Житель отпугнул животных выстрелом из ракетницы, и они скрылись в лесу.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей»
Подписаться
Медведица с тремя медвежатами рылись в мусорном контейнере в ЯНАО. Предположительно, это произошло на месторождении НОВАТЭКа Олимпийский участок. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец. «Тундра. ЛУ Олимпийский-2», — написал мужчина в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». Он опубликовал видео, на котором запечатлел четырех медведей, ищущих еду в мусорном контейнере. «Бандюги местные», — добавил вахтовик. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске мужчина прогуливался с утра с собакой и обнаружил двух медведей. Житель отпугнул животных выстрелом из ракетницы, и они скрылись в лесу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...