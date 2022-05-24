24 мая 2022

Жена губернатора Шумкова разбогатела за год в 11 раз

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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, 1 класс, шумкова ольга, младшие школьники
Жена курганского губернатора Ольга Шумкова отчиталась о доходе в 2,7 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Жена губернатора Курганской области Вадима Шумкова Ольга разбогатела в 11 раз. За прошлый год она указала доход в более 2,7 млн рублей. Декларации опубликованы на сайте регионально правительства.

«Декларируемый годовой доход за 2021 год — 2 757 191,56 рубля. Учтены иные доходы», — указано в опубликованной декларации. В прошлом году Ольга Шумкова задекларировала 245 тысяч рублей.

В собственности у нее земельный участок площадью 1250 кв.м, жилой дом (36,1 кв.м) и две квартиры площадью 31,5 кв.м и 60,2 кв. м. В автопарке у супруги губернатора находится автомобиль БМВ Х5. Два несовершеннолетних ребенка Шумкова, согласно документу, заработали по 102 778 рублей.

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Жена губернатора Курганской области Вадима Шумкова Ольга разбогатела в 11 раз. За прошлый год она указала доход в более 2,7 млн рублей. Декларации опубликованы на сайте регионально правительства. «Декларируемый годовой доход за 2021 год — 2 757 191,56 рубля. Учтены иные доходы», — указано в опубликованной декларации. В прошлом году Ольга Шумкова задекларировала 245 тысяч рублей. В собственности у нее земельный участок площадью 1250 кв.м, жилой дом (36,1 кв.м) и две квартиры площадью 31,5 кв.м и 60,2 кв. м. В автопарке у супруги губернатора находится автомобиль БМВ Х5. Два несовершеннолетних ребенка Шумкова, согласно документу, заработали по 102 778 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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