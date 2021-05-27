27 мая 2021

Курганский губернатор раскрыл доходы своей семьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, шумков вадим
За прошедший год Вадим Шумков стал меньше зарабатывать Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Доходы губернатора Курганской области Вадима Шумкова по итогам 2020 года составили 4 млн 878 рублей, следует из опубликованной на сайте регионального правительства декларации. Это почти на 200 тысяч рублей меньше, чем в 2019 году, и втрое меньше, чем в 2018-м.

При этом существенно выросли доходы супруги губернатора. Если по итогам 2019 года она задекларировала доход в 92 копейки, то в 2020 году заработала уже 245 тысяч рублей.

Помимо уже озвученной ранее недвижимости (вся она находится в России), у семьи Шумковых имеется внедорожник BMW X5. Это тот же самый автомобиль, который был задекларирован год назад.

О самых больших доходах курганский губернатор отчитался по итогам 2018 года. Тогда Шумков задекларировал 12,3 млн рублей — за счет прежней работы в правительстве Тюменской области. На посту губернатора Зауралья он заработал лишь 577 тысяч рублей. После этого зарплата главы региона стала существенно меньше, вполне укладываясь в «курганские» рамки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...