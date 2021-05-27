Курганский губернатор раскрыл доходы своей семьи

За прошедший год Вадим Шумков стал меньше зарабатывать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доходы губернатора Курганской области Вадима Шумкова по итогам 2020 года составили 4 млн 878 рублей, следует из опубликованной на сайте регионального правительства декларации. Это почти на 200 тысяч рублей меньше, чем в 2019 году, и втрое меньше, чем в 2018-м.

При этом существенно выросли доходы супруги губернатора. Если по итогам 2019 года она задекларировала доход в 92 копейки, то в 2020 году заработала уже 245 тысяч рублей.

Помимо уже озвученной ранее недвижимости (вся она находится в России), у семьи Шумковых имеется внедорожник BMW X5. Это тот же самый автомобиль, который был задекларирован год назад.

О самых больших доходах курганский губернатор отчитался по итогам 2018 года. Тогда Шумков задекларировал 12,3 млн рублей — за счет прежней работы в правительстве Тюменской области. На посту губернатора Зауралья он заработал лишь 577 тысяч рублей. После этого зарплата главы региона стала существенно меньше, вполне укладываясь в «курганские» рамки.