Дума сочла нарушение депутата незначительным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совет Новоуральской (Свердловская область) думы счел нарушение депутатом гордумы Елены Стрельцовой Федерального закона, незначительным. Об этом URA.RU источник в гордуме Новоуральска. Стрельцова в своих декларациях не указывала, что ее супруг владеет активами инвестиционных фондов, которые держат иностранные ценные бумаги.

«Считать несущественным искажение депутатом думы Новоуральского городского округа Стрельцовой Еленой сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга», — говорится в решении думы Новоуральска, которое имеется в распоряжении URA.RU. Из проекта решения дума убрала пункт «Настоящее решение опубликовать в газете «Нейва», редактором которой является Стрельцова.

Дума решила, что к Стрельцовой надо применить меру ответственности в виде предупреждения. Прокуратура Новоуральска направляла председателю думы Михаилу Денисову замечание на проект решения «О применении к депутату Стрельцовой меры ответственности». Прокуратура указывала, что «[Наказание] в виде предупреждения является несоразмерным выявленным вышеуказанных коррупционных нарушений», — говорится в замечании прокуратуры, которое есть в распоряжении URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратился к Стрельцовой за комментарием. Она пообещала ответить позже.

Ранее URA.RU писало, что Стрельцова несколько лет не указывала в своих справках о доходах то, что ее супруг Дмитрий Шадрин, который тоже является депутатом, через инвестиционные фонды владеет облигациями иностранных государств и компаний. В разделе деклараций «Иные ценные бумаги» за 2019 и 2020 годы Стрельцова не указала имущество ее супруга на общую сумму 2 353 018,83 рублей.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU