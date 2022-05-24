Супруг Елены Стрельцовой инвестировал в фонды, которые закупали иностранные облигации Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутат гордумы Новоуральска (Свердловская область) Елена Стрельцова не указала в своей справке о доходах за 2020 год то, что ее супруг Дмитрий Шадрин, который тоже является депутатом, владеет облигациями иностранных государств и компаний. Об этом говорится в решении комиссии по противодействию коррупции в регионе, которое имеется в распоряжении URA.RU.

«Действия [Елены Стрельцовой] нарушают пункт 2 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ „О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами“», — говорится в документе. Комиссия признала, что супругом Стрельцовой приобретены иностранные облигации.

Стрельцова в своей декларации не указала, что у ее мужа закуплены паи инвестиционных счетов на общую сумму 1 172 488,37 рубля. Согласно открытым данным сайта управляющей компании «Первая», Шадрин закупал облигации через инвестиционный фонд «Сбербанк — MOEX Russia Total Return» и фонд «Еврооблигации», который держит ценные бумаги правительства Канады и иностранных компаний.

В Минтруда РФ сообщили (документ есть в распоряжении редакции), что действия Стрельцовой нарушают закон о запрете депутатам хранить деньги в иностранных банках и ценных бумагах. Источник URA.RU уточнил, что дума Новоуральска считает эти нарушения незначительными. Елена Стрельцова в разговоре с корреспондентом агентства добавила, что рассмотрение вопроса о прекращении ее полномочий или применении других мер назначено в думе Новоуральска на 25 мая.

В уставе Новоуральского городского округа сказано, что депутатам запрещено хранить деньги в иностранных банках. «Полномочия депутата думы прекращаются досрочно в случае несоблюдения <…> депутатами запрета хранить деньги в иностранных банках и ценных бумагах», — говорится в документе.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области. Там подтвердили, что комиссия действительно выяснила, что Стрельцова предоставила в своей декларации неполные и недостоверные сведения. Письменный ответ пообещали прислать до 25 мая включительно.

Супруг Стрельцовой, экс-глава свердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин является директором управляющей компании ООО «ОКС», которую создала новоуральская мэрия. В 2017 году URA.RU писало, что Шадрин забрал мандат у кандидата в депутаты гордумы от «Единой России» Лидии Голубевой, доказав в суде допущенные на выборах нарушения.

Фото: источник URA.RU