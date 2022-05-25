Пермская полиция открыла мотосезон

Пермские полицейские пересели на мотоциклы
На улицы Перми выехали мотопатрули. Для спецотряда дорожных полицейских двухколесную технику обновили в 2021 году, рассказали в министерстве территориальной безопасности Прикамья.
«С началом мотосезона на дежурства заступили и сотрудники специального взвода УГИБДД. По государственной программе „Безопасный регион“ для специального взвода УГИБДД в 2021 году были приобретены мотоциклы», — говорится в сообщении министерства в соцсети «ВКонтакте».
На прошлой неделе мотосезон открыли пермские байкеры. По данным УГИБДД Пермского края, в 2021 году в регионе произошло 112 ДТП с участием мотоциклистов. 15 человек погибли, 124 получили травмы.
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