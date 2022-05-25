Пермская полиция открыла мотосезон

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Клипарт. Магнитогорск, мотоциклы, полиция, дпс
Пермские полицейские пересели на мотоциклы Фото:

На улицы Перми выехали мотопатрули. Для спецотряда дорожных полицейских двухколесную технику обновили в 2021 году, рассказали в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

«С началом мотосезона на дежурства заступили и сотрудники специального взвода УГИБДД. По государственной программе „Безопасный регион“ для специального взвода УГИБДД в 2021 году были приобретены мотоциклы», — говорится в сообщении министерства в соцсети «ВКонтакте».

На прошлой неделе мотосезон открыли пермские байкеры. По данным УГИБДД Пермского края, в 2021 году в регионе произошло 112 ДТП с участием мотоциклистов. 15 человек погибли, 124 получили травмы.

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На улицы Перми выехали мотопатрули. Для спецотряда дорожных полицейских двухколесную технику обновили в 2021 году, рассказали в министерстве территориальной безопасности Прикамья. «С началом мотосезона на дежурства заступили и сотрудники специального взвода УГИБДД. По государственной программе „Безопасный регион“ для специального взвода УГИБДД в 2021 году были приобретены мотоциклы», — говорится в сообщении министерства в соцсети «ВКонтакте». На прошлой неделе мотосезон открыли пермские байкеры. По данным УГИБДД Пермского края, в 2021 году в регионе произошло 112 ДТП с участием мотоциклистов. 15 человек погибли, 124 получили травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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