Пермская полиция открыла мотосезон

25 мая 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Пермские полицейские пересели на мотоциклы Фото: Илья Московец © URA.RU На улицы Перми выехали мотопатрули. Для спецотряда дорожных полицейских двухколесную технику обновили в 2021 году, рассказали в министерстве территориальной безопасности Прикамья. «С началом мотосезона на дежурства заступили и сотрудники специального взвода УГИБДД. По государственной программе „Безопасный регион“ для специального взвода УГИБДД в 2021 году были приобретены мотоциклы», — говорится в сообщении министерства в соцсети «ВКонтакте». На прошлой неделе мотосезон открыли пермские байкеры. По данным УГИБДД Пермского края, в 2021 году в регионе произошло 112 ДТП с участием мотоциклистов. 15 человек погибли, 124 получили травмы.

На улицы Перми выехали мотопатрули. Для спецотряда дорожных полицейских двухколесную технику обновили в 2021 году, рассказали в министерстве территориальной безопасности Прикамья. «С началом мотосезона на дежурства заступили и сотрудники специального взвода УГИБДД. По государственной программе „Безопасный регион“ для специального взвода УГИБДД в 2021 году были приобретены мотоциклы», — говорится в сообщении министерства в соцсети «ВКонтакте». На прошлой неделе мотосезон открыли пермские байкеры. По данным УГИБДД Пермского края, в 2021 году в регионе произошло 112 ДТП с участием мотоциклистов. 15 человек погибли, 124 получили травмы.