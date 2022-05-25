Свердловчанин порезал таксиста во время поездки

25 мая 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Свердловчанин напал на таксиста, пока тот управлял машиной (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Асбеста (Свердловская область), ехавший с таксистом и попутчицей в Белоярский район, порезал водителя острым предметом после произошедшей ссоры. Об этом URA.RU сообщил представитель СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Обвиняемый стал наносить водителю удары в область шеи и груди имевшимся у него острым предметом. Водитель, потерявший возможность контролировать движение, съехал с дороги», — сообщил представитель ведомства. Находившаяся в тот момент женщина кричала и умоляла злоумышленника остановиться. Однако он перестал бить водителя, только когда автомобиль застрял в сугробе. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что водителя удалось спасти медикам, приехавшим на вызов. Женщина, ставшая очевидицей нападения, сначала не могла прийти в себя, но потом рассказала правоохранителям, как все произошло. Следователи передали дело свердловчанина в прокуратуру. Там утвердят обвинительное заключение.

Житель Асбеста (Свердловская область), ехавший с таксистом и попутчицей в Белоярский район, порезал водителя острым предметом после произошедшей ссоры. Об этом URA.RU сообщил представитель СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Обвиняемый стал наносить водителю удары в область шеи и груди имевшимся у него острым предметом. Водитель, потерявший возможность контролировать движение, съехал с дороги», — сообщил представитель ведомства. Находившаяся в тот момент женщина кричала и умоляла злоумышленника остановиться. Однако он перестал бить водителя, только когда автомобиль застрял в сугробе. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что водителя удалось спасти медикам, приехавшим на вызов. Женщина, ставшая очевидицей нападения, сначала не могла прийти в себя, но потом рассказала правоохранителям, как все произошло. Следователи передали дело свердловчанина в прокуратуру. Там утвердят обвинительное заключение.