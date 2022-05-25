Свердловчанин порезал таксиста во время поездки

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Свердловчанин напал на таксиста, пока тот управлял машиной (архивное фото) Фото:

Житель Асбеста (Свердловская область), ехавший с таксистом и попутчицей в Белоярский район, порезал водителя острым предметом после произошедшей ссоры. Об этом URA.RU сообщил представитель СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Обвиняемый стал наносить водителю удары в область шеи и груди имевшимся у него острым предметом. Водитель, потерявший возможность контролировать движение, съехал с дороги», — сообщил представитель ведомства.

Находившаяся в тот момент женщина кричала и умоляла злоумышленника остановиться. Однако он перестал бить водителя, только когда автомобиль застрял в сугробе.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что водителя удалось спасти медикам, приехавшим на вызов. Женщина, ставшая очевидицей нападения, сначала не могла прийти в себя, но потом рассказала правоохранителям, как все произошло.

Следователи передали дело свердловчанина в прокуратуру. Там утвердят обвинительное заключение.

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Житель Асбеста (Свердловская область), ехавший с таксистом и попутчицей в Белоярский район, порезал водителя острым предметом после произошедшей ссоры. Об этом URA.RU сообщил представитель СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Обвиняемый стал наносить водителю удары в область шеи и груди имевшимся у него острым предметом. Водитель, потерявший возможность контролировать движение, съехал с дороги», — сообщил представитель ведомства. Находившаяся в тот момент женщина кричала и умоляла злоумышленника остановиться. Однако он перестал бить водителя, только когда автомобиль застрял в сугробе. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что водителя удалось спасти медикам, приехавшим на вызов. Женщина, ставшая очевидицей нападения, сначала не могла прийти в себя, но потом рассказала правоохранителям, как все произошло. Следователи передали дело свердловчанина в прокуратуру. Там утвердят обвинительное заключение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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