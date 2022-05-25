На вокзале Челябинска разлился опасный груз

На станции Челябинск-Главный разлилось дизельное топливо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На железнодорожной станции Челябинск-Главный 25 мая из вагона грузового поезда разлился опасный груз — дизельное топливо. На место выехала оперативно-следственная группа, начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«25 мая на станции Челябинск-Главный произошла течь опасного груза (дизельного топлива) из вагона грузового поезда. Вагон отцеплен и направлен на тупиковый путь станции. Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере перевозки опасных грузов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре добавили, что на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Специалисты проведут проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, правил перевозки опасных грузов, а также экологического законодательства. В ходе проверки будет дана оценка действиям отправителя грузов, работников ОАО «РЖД», которые осуществляют обслуживание и маневровую работу подвижного состава.