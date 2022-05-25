Минобороны РФ: Красный Крест лишил жителей Донбасса лекарств

26 мая 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Более 12 тысяч пациентов из Донбасса лишены жизненно важных лекарств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратил поставки жизненно важных лекарств в медицинские учреждения Донецкой и Луганской народных республик под предлогом нестабильной ситуации в регионе. Об этом сообщает Министерство обороны России. «МККК под предлогом якобы нестабильной ситуации на Донбассе прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Подчеркивается, что из-за решения Красного Креста более 12 тысяч пациентов из ДНР и ЛНР останутся без квалифицированной медицинской помощи. Ранее сообщалось, что ВОЗ и Красный Крест престали поставлять в Донбасс лекарства для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что за последние годы в ДНР и ЛНР было поставлено более 5 тысяч медикаментов, передает RT. МЧС РФ сообщило о доставке 21 тысячи тонн гуманитарной помощи для Донбасса, пишет «Национальная служба новостей».

Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратил поставки жизненно важных лекарств в медицинские учреждения Донецкой и Луганской народных республик под предлогом нестабильной ситуации в регионе. Об этом сообщает Министерство обороны России. «МККК под предлогом якобы нестабильной ситуации на Донбассе прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Подчеркивается, что из-за решения Красного Креста более 12 тысяч пациентов из ДНР и ЛНР останутся без квалифицированной медицинской помощи. Ранее сообщалось, что ВОЗ и Красный Крест престали поставлять в Донбасс лекарства для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что за последние годы в ДНР и ЛНР было поставлено более 5 тысяч медикаментов, передает RT. МЧС РФ сообщило о доставке 21 тысячи тонн гуманитарной помощи для Донбасса, пишет «Национальная служба новостей».