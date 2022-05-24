ВОЗ и Красный Крест перестали поставлять лекарства в Донбасс

24 мая 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Организации перестали поставлять лекарства для больных диабетом и СПИДом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Красный Крест перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные лекарства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы. «Организации, в частности, перестали поставляться для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом. По оценке медиков, есть риск, что пациенты скоро останутся без необходимых для выживания лекарств, в том числе инсулина», — передает издание. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что за последние годы Россия поставила более 5 тысяч тонн медикаментов в ДНР и ЛНР. В московских клиниках также проходят лечение 12 детей из республик с онкологическими заболеваниями, передает RT. В рамках гуманитарной помощи в населенные пункты Донбасса постоянно поставляют еду и лекарства, сообщает телеканал 360.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Красный Крест перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные лекарства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы. «Организации, в частности, перестали поставляться для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом. По оценке медиков, есть риск, что пациенты скоро останутся без необходимых для выживания лекарств, в том числе инсулина», — передает издание. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что за последние годы Россия поставила более 5 тысяч тонн медикаментов в ДНР и ЛНР. В московских клиниках также проходят лечение 12 детей из республик с онкологическими заболеваниями, передает RT. В рамках гуманитарной помощи в населенные пункты Донбасса постоянно поставляют еду и лекарства, сообщает телеканал 360.