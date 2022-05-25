25 мая 2022

Житель Пермского края угрожал зарезать ребенка ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Чусового поссорился с несовершеннолетним и угрожал убить ребенка Фото:

Мужчина из Чусового (Пермский край) поссорился с 13-летним сыном своей сожительницы и стал угрожать ему убийством. Мать ребенка, увидев у обвиняемого нож, попыталась увести мальчика на безопасное расстояние, но пьяный чусовлянин продолжил их преследовать, угрожая зарезать, считают следователи МО МВД России «Чусовской».

«Желая создать представление о реальной возможности осуществления своей угрозы, мужчина воткнул нож в межкомнатную дверь. Ее женщина успела перед ним закрыть», — передает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю в сообщении на сайте.

Кроме того, чусовскими следователями установлено, что ранее этот же мужчина, заметив на остановочном комплексе спящего человека, решил вытащить из кармана его штанов мобильный телефон. Но потерпевший проснулся и схватил похитителя за руку. Обвиняемый нанес мужчине несколько ударов и скрылся с места преступления. Телефон он продал, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

В настоящее время окончено предварительное расследование. Уголовное дело направлено в суд.

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Мужчина из Чусового (Пермский край) поссорился с 13-летним сыном своей сожительницы и стал угрожать ему убийством. Мать ребенка, увидев у обвиняемого нож, попыталась увести мальчика на безопасное расстояние, но пьяный чусовлянин продолжил их преследовать, угрожая зарезать, считают следователи МО МВД России «Чусовской». «Желая создать представление о реальной возможности осуществления своей угрозы, мужчина воткнул нож в межкомнатную дверь. Ее женщина успела перед ним закрыть», — передает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю в сообщении на сайте. Кроме того, чусовскими следователями установлено, что ранее этот же мужчина, заметив на остановочном комплексе спящего человека, решил вытащить из кармана его штанов мобильный телефон. Но потерпевший проснулся и схватил похитителя за руку. Обвиняемый нанес мужчине несколько ударов и скрылся с места преступления. Телефон он продал, а вырученные деньги потратил на алкоголь. В настоящее время окончено предварительное расследование. Уголовное дело направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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