Житель Пермского края угрожал зарезать ребенка ножом

Житель Чусового поссорился с несовершеннолетним и угрожал убить ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина из Чусового (Пермский край) поссорился с 13-летним сыном своей сожительницы и стал угрожать ему убийством. Мать ребенка, увидев у обвиняемого нож, попыталась увести мальчика на безопасное расстояние, но пьяный чусовлянин продолжил их преследовать, угрожая зарезать, считают следователи МО МВД России «Чусовской».

«Желая создать представление о реальной возможности осуществления своей угрозы, мужчина воткнул нож в межкомнатную дверь. Ее женщина успела перед ним закрыть», — передает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю в сообщении на сайте.

Кроме того, чусовскими следователями установлено, что ранее этот же мужчина, заметив на остановочном комплексе спящего человека, решил вытащить из кармана его штанов мобильный телефон. Но потерпевший проснулся и схватил похитителя за руку. Обвиняемый нанес мужчине несколько ударов и скрылся с места преступления. Телефон он продал, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

В настоящее время окончено предварительное расследование. Уголовное дело направлено в суд.