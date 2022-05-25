Пермская больница выплатит штраф за смерть пациента спустя 7 лет

Центральная районная больница Оханска (Пермский край) выплатит штраф за смерть пациента, обратившегося к стоматологу. Исковое заявление родственницы погибшего подали семь лет назад. Решение о взыскании с медучреждения принял Нытвенский районный суд, передает «АиФ-Прикамье».
«Они [родственницы погибшего] рассказали, что их муж и отец в 2016 году пришел в стоматологическое отделение больницы. Во время лечения пациент почувствовал недомогание, его перевезли в отделение скорой помощи. Спасти мужчину врачи не смогли», — сообщает издание. Родственники считают, что ответственность целиком лежит на медперсонале учреждения. Они требовали компенсацию для каждого по одному миллиону рублей.
В ходе расследования выяснилось, что при реанимации были допущены ошибки. Но связь между ними и смертью пациента не обнаружилась. По решению суда, больница должна выплатить истцам по 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.
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Центральная районная больница Оханска (Пермский край) выплатит штраф за смерть пациента, обратившегося к стоматологу. Исковое заявление родственницы погибшего подали семь лет назад. Решение о взыскании с медучреждения принял Нытвенский районный суд, передает «АиФ-Прикамье». «Они [родственницы погибшего] рассказали, что их муж и отец в 2016 году пришел в стоматологическое отделение больницы. Во время лечения пациент почувствовал недомогание, его перевезли в отделение скорой помощи. Спасти мужчину врачи не смогли», — сообщает издание. Родственники считают, что ответственность целиком лежит на медперсонале учреждения. Они требовали компенсацию для каждого по одному миллиону рублей. В ходе расследования выяснилось, что при реанимации были допущены ошибки. Но связь между ними и смертью пациента не обнаружилась. По решению суда, больница должна выплатить истцам по 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.