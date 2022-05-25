25 мая 2022

Пермская больница выплатит штраф за смерть пациента спустя 7 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога
С иском в суд обратились сразу три родственника пациента, погибшего в кресле стоматолога Фото:

Центральная районная больница Оханска (Пермский край) выплатит штраф за смерть пациента, обратившегося к стоматологу. Исковое заявление родственницы погибшего подали семь лет назад. Решение о взыскании с медучреждения принял Нытвенский районный суд, передает «АиФ-Прикамье».

«Они [родственницы погибшего] рассказали, что их муж и отец в 2016 году пришел в стоматологическое отделение больницы. Во время лечения пациент почувствовал недомогание, его перевезли в отделение скорой помощи. Спасти мужчину врачи не смогли», — сообщает издание. Родственники считают, что ответственность целиком лежит на медперсонале учреждения. Они требовали компенсацию для каждого по одному миллиону рублей.

В ходе расследования выяснилось, что при реанимации были допущены ошибки. Но связь между ними и смертью пациента не обнаружилась. По решению суда, больница должна выплатить истцам по 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

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Центральная районная больница Оханска (Пермский край) выплатит штраф за смерть пациента, обратившегося к стоматологу. Исковое заявление родственницы погибшего подали семь лет назад. Решение о взыскании с медучреждения принял Нытвенский районный суд, передает «АиФ-Прикамье». «Они [родственницы погибшего] рассказали, что их муж и отец в 2016 году пришел в стоматологическое отделение больницы. Во время лечения пациент почувствовал недомогание, его перевезли в отделение скорой помощи. Спасти мужчину врачи не смогли», — сообщает издание. Родственники считают, что ответственность целиком лежит на медперсонале учреждения. Они требовали компенсацию для каждого по одному миллиону рублей. В ходе расследования выяснилось, что при реанимации были допущены ошибки. Но связь между ними и смертью пациента не обнаружилась. По решению суда, больница должна выплатить истцам по 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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