Чиновники взяли под контроль пермский филиал «Киномакса»

26 мая 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Пермский зал «Киномакса» продолжает работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На фоне сообщений о закрытии кинозалов компании «Киномакс» Государственная инспекция труда взяла под контроль ситуацию в пермском филиале прокатчика. Чиновники направили ООО «Киномакс-Пермь» предупреждение о недопустимости нарушения трудового законодательства. «Государственная инспекция труда по информации, размещенной в СМИ о приостановлении деятельности на территории Пермского края, направила ООО „Киномакс-Пермь“ предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. Также инспекция предупредила, что за нарушения трудового законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 70 тысяч рублей и дисквалификация руководителя организации на срок до 3 лет», — говорится в сообщении на сайте инспекции. Ранее гендиректор сети кинотеатров «Киномакс» Дмитрий Нартов сообщил Forbes, что компания была вынуждена закрыть 30 своих кинозалов и два кинотеатра. По его словам, тенденция продолжится. Пермский зал «Киномакса» пока продолжает работу. Проблемы у прокатчиков кино начались после введения западных санкций — ряд иностранных студий, таких как Disney, Warner Bros., Paramount, отказались от демонстрации своей продукции в российских кинотеатрах. Запад ужесточил санкционное давление после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента Владимира Путина, она направлена на защиту жителей Донбасса.

На фоне сообщений о закрытии кинозалов компании «Киномакс» Государственная инспекция труда взяла под контроль ситуацию в пермском филиале прокатчика. Чиновники направили ООО «Киномакс-Пермь» предупреждение о недопустимости нарушения трудового законодательства. «Государственная инспекция труда по информации, размещенной в СМИ о приостановлении деятельности на территории Пермского края, направила ООО „Киномакс-Пермь“ предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. Также инспекция предупредила, что за нарушения трудового законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 70 тысяч рублей и дисквалификация руководителя организации на срок до 3 лет», — говорится в сообщении на сайте инспекции. Ранее гендиректор сети кинотеатров «Киномакс» Дмитрий Нартов сообщил Forbes, что компания была вынуждена закрыть 30 своих кинозалов и два кинотеатра. По его словам, тенденция продолжится. Пермский зал «Киномакса» пока продолжает работу. Проблемы у прокатчиков кино начались после введения западных санкций — ряд иностранных студий, таких как Disney, Warner Bros., Paramount, отказались от демонстрации своей продукции в российских кинотеатрах. Запад ужесточил санкционное давление после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента Владимира Путина, она направлена на защиту жителей Донбасса.