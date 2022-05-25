25 мая 2022
24 мая 2022

Моор отчитался перед депутатами о победе над безработицей. Не помешал и коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень безработицы в регионе составляет 0,54% от численности рабочей силы Фото:

Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области за 2021 год, не смотря на пандемию коронавируса, снизился в пять раз. Об этом 26 мая заявил губернатор Александр Моор, выступая с докладом на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«В 2021 году улучшены показатели 2019 года по регистрируемой безработице в регионе, достигнув к концу 2021 минимального значения в 0,54% от численности рабочей силы», — отчитался губернатор. На 1 января 2021 года уровень безработицы составлял 2,76%.

Ранее URA.RU писало, что кадровый голод в Тюменской области наблюдается среди врачей. Так, сейчас для оказания помощи жителям отдаленных сел не хватает узких специалистов. Им готовы платить до 90 000 рублей.

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Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области за 2021 год, не смотря на пандемию коронавируса, снизился в пять раз. Об этом 26 мая заявил губернатор Александр Моор, выступая с докладом на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «В 2021 году улучшены показатели 2019 года по регистрируемой безработице в регионе, достигнув к концу 2021 минимального значения в 0,54% от численности рабочей силы», — отчитался губернатор. На 1 января 2021 года уровень безработицы составлял 2,76%. Ранее URA.RU писало, что кадровый голод в Тюменской области наблюдается среди врачей. Так, сейчас для оказания помощи жителям отдаленных сел не хватает узких специалистов. Им готовы платить до 90 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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