Моор отчитался перед депутатами о победе над безработицей. Не помешал и коронавирус 26 мая 2022 в 10:36 Размер текста - 17 + Уровень безработицы в регионе составляет 0,54% от численности рабочей силы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области за 2021 год, не смотря на пандемию коронавируса, снизился в пять раз. Об этом 26 мая заявил губернатор Александр Моор, выступая с докладом на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «В 2021 году улучшены показатели 2019 года по регистрируемой безработице в регионе, достигнув к концу 2021 минимального значения в 0,54% от численности рабочей силы», — отчитался губернатор. На 1 января 2021 года уровень безработицы составлял 2,76%. Ранее URA.RU писало, что кадровый голод в Тюменской области наблюдается среди врачей. Так, сейчас для оказания помощи жителям отдаленных сел не хватает узких специалистов. Им готовы платить до 90 000 рублей. Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области за 2021 год, не смотря на пандемию коронавируса, снизился в пять раз. Об этом 26 мая заявил губернатор Александр Моор, выступая с докладом на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «В 2021 году улучшены показатели 2019 года по регистрируемой безработице в регионе, достигнув к концу 2021 минимального значения в 0,54% от численности рабочей силы», — отчитался губернатор. На 1 января 2021 года уровень безработицы составлял 2,76%. Ранее URA.RU писало, что кадровый голод в Тюменской области наблюдается среди врачей. Так, сейчас для оказания помощи жителям отдаленных сел не хватает узких специалистов. Им готовы платить до 90 000 рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям