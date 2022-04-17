Тюменский многопрофильный консультативно-диагностический центр нуждается во врачах, которых будут отправлять в села региона для оказания помощи местному населению. Об этом сообщает пресс-служба «МКДЦ». В больнице медикам готовы платить до 90 000 рублей.
«Готовимся к открытию „Мобильного медицинского центра“. Его задача — оказание помощи сельскому населению, в том числе в труднодоступных территориях. Бригада будет выезжать в Исетский, Нижнетавдинский, Ярковский районы. Пока идет набор врачей-специалистов для выездной бригады», — сообщается на сайте «МКДЦ».
Учреждению требуются 12 специалистов. Среди них — кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, уролог, невролог, эндоскопист, два хирурга и медицинская сестра.
Информацию о вакансиях можно получить непосредственно в «МКДЦ». Однако часть предложений также размещены в базе Центра занятости региона. Согласно ей, врачу, который будет выполнять УЗИ, готовы платить от 70 до 90 тысяч рублей в месяц. Кардиологу предлагают от 70 до 80 тысяч, столько же — онкологу и эндоскописту. Медсестра будет получать 35 000 рублей.
Тюменский многопрофильный консультативно-диагностический центр нуждается во врачах, которых будут отправлять в села региона для оказания помощи местному населению. Об этом сообщает пресс-служба «МКДЦ». В больнице медикам готовы платить до 90 000 рублей. «Готовимся к открытию „Мобильного медицинского центра“. Его задача — оказание помощи сельскому населению, в том числе в труднодоступных территориях. Бригада будет выезжать в Исетский, Нижнетавдинский, Ярковский районы. Пока идет набор врачей-специалистов для выездной бригады», — сообщается на сайте «МКДЦ». Учреждению требуются 12 специалистов. Среди них — кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, уролог, невролог, эндоскопист, два хирурга и медицинская сестра. Информацию о вакансиях можно получить непосредственно в «МКДЦ». Однако часть предложений также размещены в базе Центра занятости региона. Согласно ей, врачу, который будет выполнять УЗИ, готовы платить от 70 до 90 тысяч рублей в месяц. Кардиологу предлагают от 70 до 80 тысяч, столько же — онкологу и эндоскописту. Медсестра будет получать 35 000 рублей.