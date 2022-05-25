Из центра Перми вывезли десятки тонн мусора

26 мая 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

В Перми необходимо ликвидировать еще более 10 свалок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В микрорайоне Разгуляй в центре Перми образовалась стихийная свалка. Работники, ликвидировавшие ее, подсчитали, что в итоге вывезли около 50 тонн мусора, рассказали в министерстве ЖКХ по региону. «В Перми ликвидирована крупная свалка вблизи микрорайона Разгуляй — всего собрано порядка 50 тонн мусора. При сборе отходов их сортировали. Весь пластик направят в экотехнопарк „Буматика“, где из вторсырья изготовят новую продукцию — тротуарную плитку», — сообщается на странице министерства ЖКХ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В ближайшем будущем в Перми планируется ликвидировать еще 14 незаконных свалок. Также очистят территории 18 других муниципалитетов края. Всего по программе «Экологическая реабилитация территорий» до конца года уберут 64 крупные свалки. По предварительным расчетам, на официальные полигоны планируется вывезти более 26 тысяч тонн отходов. Ранее, как рассказывало URA.RU, министр ЖКХ региона Артем Балахнин назвал мусор главной экологической проблемой Прикамья. Он отметил, что практически все отходы отправляются без какой-либо переработки на захоронение. К 2030 году уровень обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в Прикамье должен достигнуть 100%. Для этого планируется запустить в эксплуатацию три технопарка и шесть мусоросортировочных комплексов.

В микрорайоне Разгуляй в центре Перми образовалась стихийная свалка. Работники, ликвидировавшие ее, подсчитали, что в итоге вывезли около 50 тонн мусора, рассказали в министерстве ЖКХ по региону. «В Перми ликвидирована крупная свалка вблизи микрорайона Разгуляй — всего собрано порядка 50 тонн мусора. При сборе отходов их сортировали. Весь пластик направят в экотехнопарк „Буматика“, где из вторсырья изготовят новую продукцию — тротуарную плитку», — сообщается на странице министерства ЖКХ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В ближайшем будущем в Перми планируется ликвидировать еще 14 незаконных свалок. Также очистят территории 18 других муниципалитетов края. Всего по программе «Экологическая реабилитация территорий» до конца года уберут 64 крупные свалки. По предварительным расчетам, на официальные полигоны планируется вывезти более 26 тысяч тонн отходов. Ранее, как рассказывало URA.RU, министр ЖКХ региона Артем Балахнин назвал мусор главной экологической проблемой Прикамья. Он отметил, что практически все отходы отправляются без какой-либо переработки на захоронение. К 2030 году уровень обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в Прикамье должен достигнуть 100%. Для этого планируется запустить в эксплуатацию три технопарка и шесть мусоросортировочных комплексов.