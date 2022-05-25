Губернатор Шумков вместе с мэрами искал потерявшихся подрядчиков

Губернатор Вадим Шумков рассказал, что не всегда видит подрядчиков на объектах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову вместе с мэрами столицы региона приходилось искать подрядчиков, которых не было видно на объектах. Об этом глава региона рассказал 26 мая во время открытия форума «Новое время. Новые мы», передает корреспондент URA.RU.

«Проезжаю по центру города <…>, но подрядчика на объекте я не вижу. У меня каждое утро, когда я на работу еду, игра начинается „Поймай подрядчика“. Я Ситниковой Елене Вячеславовне [готовлю] вопросы: он в кустах? <…> Возможно он под водой?» — отметил Шумков.

Глава региона вспомнил, что он пытался найти подрядчиков в городе и вместе с прошлым мэром Кургана Андреем Потаповым. Тогда, по его словам, из 26 заключенных контрактов на ремонт фасадов 12 или 14 компаний «растворились в воздухе», и их до сих пор ищут. На том же мероприятии Шумков заявил, что 27 мая приедет в Шадринск, где проверит есть ли подрядчики на местных объектах.

В 2021 году Шумков рассказывал, что фасады домов в городе были отремонтированы «неряшливо, с нарушением технологии». Таким подрядчикам он присвоил категорию «оч.умелые ручки».