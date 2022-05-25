Курганские чиновники проигнорировали важное совещание

Часть глав районов и округов Курганской области не участвовали в важном совещании (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области главы 14 районов и муниципальных округов проигнорировали совещание, которое провел врио руководителя управления Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям Анатолий Литовченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. В районных администрациях объяснили отсутствие глав на совещании.

«Для участия в совещании были приглашены главы всех 24 районов Курганской области, но приняли участие только руководители десяти округов и районов: Альменевского, Далматовского, Катайского, Куртамышского, Мишкинского, Петуховского, Половинского, Шадринского, Шатровского и Сафакулевского», — указано в сообщении регионального Россельхознадзора. В ведомстве уточнили, что совещание проходило в режиме онлайн. Обсуждали контроль за землями сельхозназначений.

В администрации Лебяжьевского муниципального округа URA.RU уточнили, что приглашение на совещание они не получали. В администрации Варгашинского района пояснили, что в разговоре с представителями ведомства вместо главы Валерия Яковлева принимал участие замначальника отдела земельных и имущественных отношений. «С Россельхознадзором нет никаких разночтений законодательства. На онлайн-совещании наши сотрудники присутствовали. Вопросов во время него не возникало», — прокомментировали в варгашинской администрации.

На совещании озвучили, что в регионе с каждым годом зарастает все больше земель. Из-за этого снижается плодородность почвы, происходят пожары. Руководитель ведомства надеется, что в районах и округах будут активно работать над сокращением количества зарастающих участков.