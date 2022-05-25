В Перми назначили нового куратора выборов депутатов

26 мая 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Выборы в гордуму пройдут только через пять лет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Проводить выборы депутатов Пермской гордумы будет территориальная избирательная комиссия Свердловского района №1 во главе с выходцем из Кудымкара Павлом Полуяновым. Такое решение 26 мая принял крайизбирком, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Избирком Перми, который традиционно выполнял эти функции, должен быть ликвидирован до конца года по требованию федерального закона. «В соответствии с требованиями законодательства муниципальные избирательные комиссии должны быть ликвидированы. В Пермском крае действовал один муниципальный избирком — избирательная комиссия города Перми. Избирательной комиссией Пермского края в соответствии с требованиями законодательства было принято решение о передаче его полномочий ТИК № 1 Свердловского района Перми. Теперь именно эта комиссия будет организовывать выборы депутатов Пермской городской Думы», — отметили в пресс-службе. Выбор связан с тем, что эта комиссия является одной из самых опытных. Ее возглавляет бывший руководитель ТИК Кудымкарского района Павел Полуянов, у которого есть опыт организации муниципальных выборов. «Полуянов как человек новый равно удален от всех групп влияния в Перми. Принимая такое решение крайизбирком доказывает, что выборы в Перми уходят под контроль краевой комиссии и ЦИК», — говорит источник в политэлитах региона. Избирком Перми, который надо ликвидировать до конца года, в вертикаль не входил. Он подчинялся своим учредителям, то есть Пермской гордуме. Выборы в думу пройдут в 2026 году.

Проводить выборы депутатов Пермской гордумы будет территориальная избирательная комиссия Свердловского района №1 во главе с выходцем из Кудымкара Павлом Полуяновым. Такое решение 26 мая принял крайизбирком, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Избирком Перми, который традиционно выполнял эти функции, должен быть ликвидирован до конца года по требованию федерального закона. «В соответствии с требованиями законодательства муниципальные избирательные комиссии должны быть ликвидированы. В Пермском крае действовал один муниципальный избирком — избирательная комиссия города Перми. Избирательной комиссией Пермского края в соответствии с требованиями законодательства было принято решение о передаче его полномочий ТИК № 1 Свердловского района Перми. Теперь именно эта комиссия будет организовывать выборы депутатов Пермской городской Думы», — отметили в пресс-службе. Выбор связан с тем, что эта комиссия является одной из самых опытных. Ее возглавляет бывший руководитель ТИК Кудымкарского района Павел Полуянов, у которого есть опыт организации муниципальных выборов. «Полуянов как человек новый равно удален от всех групп влияния в Перми. Принимая такое решение крайизбирком доказывает, что выборы в Перми уходят под контроль краевой комиссии и ЦИК», — говорит источник в политэлитах региона. Избирком Перми, который надо ликвидировать до конца года, в вертикаль не входил. Он подчинялся своим учредителям, то есть Пермской гордуме. Выборы в думу пройдут в 2026 году.