Избирком Перми ждет ликвидация

Упразднения избирательной комиссии требует федеральный закон Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Избирательная комиссия Перми будет ликвидирована к 1 января 2023 года. Такие изменения в законодательство предлагает внести краевой избирком. Проект закона опубликован на портале заксобрания.

«Изменения предусматривают упразднение института избирательных комиссий муниципальных образований. Так, до 1 января 2023 года предусматривается полное прекращение полномочий таких комиссий», — говорится в пояснительной записке. После этой даты проводить выборы и референдумы должны ТИК или УИК.

В Пермском крае сегодня действует одна муниципальная комиссия — в Перми. Ее возглавляет Игорь Алаев. Комиссия учреждена по решению Пермской гордумы. На вопрос, будет ли ликвидирована комиссия, в пресс-службе крайизбиркома пояснили, что «приводят законодательство в соответствии с федеральным». А оно требует ликвидации всех муниципальных комиссий. Соответствующее решение должна принять городская дума.

Источник в Пермской гордуме добавил, что федеральный закон предусматривает переходный период — до конца полномочий избиркома. Они заканчиваются летом 2023 года. «За это время должны принять какое-то решение. Так сложилось, что выборы в Перми проходят одновременно с федеральными и региональными. Силами одного ТИК (кстати, по закону это может быть вообще любой, хоть Кизеловский) организовать процесс будет, мягко говоря, проблематично», — говорит собеседник.

Этим же проектом закона предлагается ввести в Прикамье возможность электронного голосования. И запретить кандидатам направлять в УИК членов с совещательным голосом.

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