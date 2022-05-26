Минобороны: авиация уничтожила сотни украинских националистов

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Вооруженные силы РФ уничтожили более трехсот националистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская военная авиация уничтожила более 350-ти националистов в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили на брифинге Министерства обороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350-ти националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники», — сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов в ходе специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент России Владимир Путин, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.

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Российская военная авиация уничтожила более 350-ти националистов в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили на брифинге Министерства обороны РФ. «Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350-ти националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники», — сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов в ходе специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент России Владимир Путин, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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