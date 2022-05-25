В Курганской области за два дня отправили более 70 призывников на срочную службу в армии. Об этом 26 мая на дне открытых дверей в военкомате рассказал военный комиссар Курганской области, полковник Айрат Зарипов.
«На призывные комиссии будет вызвано порядка 4000 граждан, подлежащих призыву. Это в возрасте от 18 до 27 лет Для прохождения военной службы по призыву будет направлено более 900 человек. <…> На сегодняшний день у нас отправлено более 70 человек», — рассказал Зарипов.
Он отметил, что призывники не служат в горячих точках. Призывники, которых отправили в последние два дня, будут служить в Центральном и Западном военном округах. Обычно, по словам Зарипова, призывники служат в Западном, Восточном, Южном и Центральном военных округах. Курганцы служат на территории от Иркутска до Саратова.
Ранее стало известно, что десять курганских призывников будут служить в президентском полку. Большая часть из призывников начнет служить в воинских частях.
По словам военного комиссара Курганской области, полковника Айрата Зарипова, в 2022 году на призывные комиссии вызовут около 4000 человек
В Курганской области за два дня отправили более 70 призывников на срочную службу в армии. Об этом 26 мая на дне открытых дверей в военкомате рассказал военный комиссар Курганской области, полковник Айрат Зарипов. «На призывные комиссии будет вызвано порядка 4000 граждан, подлежащих призыву. Это в возрасте от 18 до 27 лет Для прохождения военной службы по призыву будет направлено более 900 человек. <…> На сегодняшний день у нас отправлено более 70 человек», — рассказал Зарипов. Он отметил, что призывники не служат в горячих точках. Призывники, которых отправили в последние два дня, будут служить в Центральном и Западном военном округах. Обычно, по словам Зарипова, призывники служат в Западном, Восточном, Южном и Центральном военных округах. Курганцы служат на территории от Иркутска до Саратова. Ранее стало известно, что десять курганских призывников будут служить в президентском полку. Большая часть из призывников начнет служить в воинских частях.