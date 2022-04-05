Курганский военкомат раскрыл детали весеннего призыва в армию

Айрат Зарипов рассказал о планах по весеннему призыву в армию в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ряды Вооруженных сил России по итогам весеннего призыва 2022 года пополнят около 1000 жителей Курганской области. Десять призывников будут служить в Президентском полку. Об этом на пресс-конференции заявил военный комиссар региона Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что призыв никак не связан со спецоперацией на Украине.

«На призывные комиссии планируется вызвать порядка четырех тысяч граждан, проживающих на территории области, в возрасте от 18 до 27 лет. Ряды Вооруженных сил РФ пополнят около 1000 зауральских ребят. Призыв граждан на военную службу никак не связан со спецоперацией, так как в ней участвуют только военнослужащие по контракту», — рассказал Зарипов.

Большая часть призывников начнет службу непосредственно в воинских частях. Некоторые призывники попадут на службу в учебные воинские части для получения военно-учетной специальности и освоения новых образцов вооружения и военной техники. «Порядка 10 призывников из Курганской области будут направлены для прохождения службы в Президентский полк», — добавил военком.

Он отметил, что всех призывников обеспечат средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. В сборном пункте будет организовано трехразовое горячее питание, а при убытии в воинские части новобранцам выдадут индивидуальные рационы питания. Если ехать в поезде придется более трех суток, призывникам организуют питание в вагонах-ресторанах.

Кроме того, каждый призывник получит банковскую карту с бесплатным SMS-информированием и SIM-карту с льготным тарифом. «С учетом изменения законодательства в части запрета пользования военнослужащими смартфонов, призывникам рекомендуется брать с собой обычный сотовый телефон без расширенных мультимедийных возможностей, без подключения к интернету и без фото- видеокамеры», — предупредил Зарипов. Первые отправки призывников планируется провести после 20 мая.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм, из которых следует, что в марте украинские войска планировали начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса, заявляют в Минобороны.

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