В тюменском представительстве ЯНАО увеличат штат

Власти ЯНАО увеличивают количество сотрудников в тюменском представительстве региона на одного человека. Также там создадут еще одно управление. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства округа.
«Увеличение штатной численности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области на одну единицу должностей государственной службы автономного округа и создание в учреждении управления организационного обеспечения необходимо для равномерного распределения функциональной нагрузки между структурными подразделениями представительства», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Постановление должно вступить в силу с 1 июня.
Такая мера стала необходима после ликвидации представительства в Екатеринбурге, отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что часть функций этого ведомства перейдут в Тюмень.
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Власти ЯНАО увеличивают количество сотрудников в тюменском представительстве региона на одного человека. Также там создадут еще одно управление. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства округа. «Увеличение штатной численности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области на одну единицу должностей государственной службы автономного округа и создание в учреждении управления организационного обеспечения необходимо для равномерного распределения функциональной нагрузки между структурными подразделениями представительства», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Постановление должно вступить в силу с 1 июня. Такая мера стала необходима после ликвидации представительства в Екатеринбурге, отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что часть функций этого ведомства перейдут в Тюмень.