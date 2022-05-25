В тюменском представительстве ЯНАО увеличат штат

26 мая 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Документ еще не подписан губернатором ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО увеличивают количество сотрудников в тюменском представительстве региона на одного человека. Также там создадут еще одно управление. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства округа. «Увеличение штатной численности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области на одну единицу должностей государственной службы автономного округа и создание в учреждении управления организационного обеспечения необходимо для равномерного распределения функциональной нагрузки между структурными подразделениями представительства», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Постановление должно вступить в силу с 1 июня. Такая мера стала необходима после ликвидации представительства в Екатеринбурге, отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что часть функций этого ведомства перейдут в Тюмень.

Власти ЯНАО увеличивают количество сотрудников в тюменском представительстве региона на одного человека. Также там создадут еще одно управление. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства округа. «Увеличение штатной численности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области на одну единицу должностей государственной службы автономного округа и создание в учреждении управления организационного обеспечения необходимо для равномерного распределения функциональной нагрузки между структурными подразделениями представительства», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Постановление должно вступить в силу с 1 июня. Такая мера стала необходима после ликвидации представительства в Екатеринбурге, отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что часть функций этого ведомства перейдут в Тюмень.