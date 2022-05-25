25 мая 2022

В тюменском представительстве ЯНАО увеличат штат

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, совещание, документы, заседание, бумаги к заседанию
Документ еще не подписан губернатором ЯНАО Фото:

Власти ЯНАО увеличивают количество сотрудников в тюменском представительстве региона на одного человека. Также там создадут еще одно управление. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства округа.

«Увеличение штатной численности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области на одну единицу должностей государственной службы автономного округа и создание в учреждении управления организационного обеспечения необходимо для равномерного распределения функциональной нагрузки между структурными подразделениями представительства», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Постановление должно вступить в силу с 1 июня.

Такая мера стала необходима после ликвидации представительства в Екатеринбурге, отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что часть функций этого ведомства перейдут в Тюмень.

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Власти ЯНАО увеличивают количество сотрудников в тюменском представительстве региона на одного человека. Также там создадут еще одно управление. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства округа. «Увеличение штатной численности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области на одну единицу должностей государственной службы автономного округа и создание в учреждении управления организационного обеспечения необходимо для равномерного распределения функциональной нагрузки между структурными подразделениями представительства», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Постановление должно вступить в силу с 1 июня. Такая мера стала необходима после ликвидации представительства в Екатеринбурге, отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что часть функций этого ведомства перейдут в Тюмень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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