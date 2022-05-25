Мародеры в ЯНАО воруют металл и устраивают свалку. Фото

26 мая 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Мародеры режут металлические гаражи и трубы старых магистралей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мародеры в Надыме (ЯНАО) воруют металлолом с дачных кооперативов и устраивают свалку в черте города. Как сообщил местный житель в соцсети «ВКонтакте», дошло до того, что грабители режут металлические гаражи и трубы старых магистралей. «Несколько лет назад за кооперативом „Авиатор“ администрацией района была проведена работа по уборке свалок и мусора. Но этой весной появились „металлисты“ и навели там свой „порядок“. Вообще, тема по сборщикам металла стоит остро! Эти мародеры тащат все что плохо лежит, у нас в кооперативе с крыш гаражей украли две дюралевые лодки, а где-то режут металлические гаражи, трубы старых магистралей. То, что по мелочи утаскивают, я даже молчу. У них имеется тяжелая техника — краны, экскаваторы, погрузчики, но как правило, после них остается мусор и это в черте города», — написал анонимно автор в группе «Злой и добрый Надымчанин». На жалобу горожанина ответила мэрия, объяснив, что территория будет очищена в этом году. «Эта территория будет зачищаться в этом году силами волонтеров. С объемом работы волонтеры согласны. Свое желание подтвердили», — написали там. Для выяснения обстоятельств редакция направила запрос в УМВД по ЯНАО, на момент публикации ответ еще не поступил. Свалка Соцсети Свалка Соцсети

Мародеры в Надыме (ЯНАО) воруют металлолом с дачных кооперативов и устраивают свалку в черте города. Как сообщил местный житель в соцсети «ВКонтакте», дошло до того, что грабители режут металлические гаражи и трубы старых магистралей. «Несколько лет назад за кооперативом „Авиатор“ администрацией района была проведена работа по уборке свалок и мусора. Но этой весной появились „металлисты“ и навели там свой „порядок“. Вообще, тема по сборщикам металла стоит остро! Эти мародеры тащат все что плохо лежит, у нас в кооперативе с крыш гаражей украли две дюралевые лодки, а где-то режут металлические гаражи, трубы старых магистралей. То, что по мелочи утаскивают, я даже молчу. У них имеется тяжелая техника — краны, экскаваторы, погрузчики, но как правило, после них остается мусор и это в черте города», — написал анонимно автор в группе «Злой и добрый Надымчанин». На жалобу горожанина ответила мэрия, объяснив, что территория будет очищена в этом году. «Эта территория будет зачищаться в этом году силами волонтеров. С объемом работы волонтеры согласны. Свое желание подтвердили», — написали там. Для выяснения обстоятельств редакция направила запрос в УМВД по ЯНАО, на момент публикации ответ еще не поступил.