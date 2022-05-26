В Кургане начали сносить здание областной больницы. Фото

27 мая 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Здание Курганской областной больницы по ул. Кирова сносят, чтобы построить восьмиэтажный корпус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане приступают к сносу здания Курганской областной больницы. Корпус по улице Кирова освободили от мебели, в нем демонтировали окна, сообщает корреспондент URA.RU. Контракт по сносу старого здания и возведению на этом месте нового корпуса больницы выполняет ЗАО «Курганстальмост». «Для строительства здания консультативной поликлиники на 750 посещений со встроенными помещениями стационара на 127 мест, необходимо провести демонтаж 3-х этажного корпуса №4 и одноэтажного здания станции забора крови, расположенных на территории областной больницы, переход между корпусом №4 и №3 частично демонтируемый», — говорится в техническом задании контракта на строительство здания больницы, размещенном на сайте госзакупок. Новое здание будет девятиэтажным (восемь надземных этажей и технический этаж). Схема проектируемого задания бескаркасная с несущими кирпичными наружными и внутренними стенами, железобетонными перекрытиями и плоской кровлей. Палаты и блоки палат запроектированы с приближенными санузлами, душевыми и уборными для пациентов. По контракту стоимость работ составляет 788 млн 750 тыс. рублей. Подрядчик — ЗАО «Курганстальмост». Срок исполнения контракта — до 31.07.2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане снесут здание больницы. В департаменте здравоохранения Курганской области тогда уточнили, что на месте старого здания областной больницы по ул. Кирова в 2022 году планируются начать строительство поликлиники. По данным ведомства, стоимость объекта с новым оборудованием составит около 996 млн рублей. В центре Кургана снесут корпус №4 Курганской областной больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На месте старого корпуса Курганской областной больницы построят восьмиэтажное здание поликлиники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане приступают к сносу здания Курганской областной больницы. Корпус по улице Кирова освободили от мебели, в нем демонтировали окна, сообщает корреспондент URA.RU. Контракт по сносу старого здания и возведению на этом месте нового корпуса больницы выполняет ЗАО «Курганстальмост». «Для строительства здания консультативной поликлиники на 750 посещений со встроенными помещениями стационара на 127 мест, необходимо провести демонтаж 3-х этажного корпуса №4 и одноэтажного здания станции забора крови, расположенных на территории областной больницы, переход между корпусом №4 и №3 частично демонтируемый», — говорится в техническом задании контракта на строительство здания больницы, размещенном на сайте госзакупок. Новое здание будет девятиэтажным (восемь надземных этажей и технический этаж). Схема проектируемого задания бескаркасная с несущими кирпичными наружными и внутренними стенами, железобетонными перекрытиями и плоской кровлей. Палаты и блоки палат запроектированы с приближенными санузлами, душевыми и уборными для пациентов. По контракту стоимость работ составляет 788 млн 750 тыс. рублей. Подрядчик — ЗАО «Курганстальмост». Срок исполнения контракта — до 31.07.2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане снесут здание больницы. В департаменте здравоохранения Курганской области тогда уточнили, что на месте старого здания областной больницы по ул. Кирова в 2022 году планируются начать строительство поликлиники. По данным ведомства, стоимость объекта с новым оборудованием составит около 996 млн рублей.