В Кургане снесут корпус областной больницы

Один из корпусов областной клинической больницы в Кургане признали изношенным и не подлежащим реконструкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из корпусов Курганской областной клинической больницы снесут из-за его большого износа. На этом месте построят здание поликлиники, сообщили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения.

«В связи с большим износом здания корпуса и невозможностью его реконструкции, было принято решение о сносе и возведении на этом месте нового здания. Запланировано строительство поликлиники на 750 посещений в смену с современным оборудованием», — рассказали в ведомстве.

По данным департамента здравоохранения, всех пациентов из этого корпуса уже перевели в другие корпуса областной больницы. Снести старое здание и начать строительство поликлиники власти планируют в 2022 году. «Стоимость объекта по проекту составляет около 996 млн рублей», — добавили в депздраве.

Ранее URA.RU сообщало, что пациенты областной клинической больницы пожаловались на холод в палатах из-за незавершенного ремонта в одном из корпусов. По их словам, кирпичную кладку ранее защищал слой штукатурки, но ее отбили рабочие и бросили ремонт. В областном правительстве тогда заявляли, что наружные штукатурные работы проводятся только при положительных температурах воздуха, поэтому ремонт продолжат в 2022 году. При этом власти подчеркнули, что температура воздуха в палатах составляет 23-24 градуса и соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

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