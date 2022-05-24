Водителям с судимостью запретят работать в такси

24 мая 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Запрет коснется только тех, у кого есть судимость по тяжким и особо тяжким статьям Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты государственной думы приняли в окончательном чтении поправки к закону, которые запретят заниматься пассажирскими перевозками всем водителям, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщается на сайте государственной думы. «К трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества», — гласит текст поправок в Трудовой кодекс РФ. Запрет распространяется не только на людей с судимостью, но и на тех, кто сейчас находится под уголовным преследованием. Также судимые не смогут управлять общественным транспортом: автобусами, троллейбусами, поездами метро и трамваями. Не смогут обойти запрет и те, кто уже работают в этой сфере. Переходными положениями запроса устанавливается, что все сотрудники обязаны предоставить справку об отсутствии судимостей своему работодателю до 1 сентября 2023 года. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что Государственная дума РФ рассмотрит проект о реформе пенсий до конца июля. Его разработал Минфин вместе с центробанком.

Депутаты государственной думы приняли в окончательном чтении поправки к закону, которые запретят заниматься пассажирскими перевозками всем водителям, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщается на сайте государственной думы. «К трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества», — гласит текст поправок в Трудовой кодекс РФ. Запрет распространяется не только на людей с судимостью, но и на тех, кто сейчас находится под уголовным преследованием. Также судимые не смогут управлять общественным транспортом: автобусами, троллейбусами, поездами метро и трамваями. Не смогут обойти запрет и те, кто уже работают в этой сфере. Переходными положениями запроса устанавливается, что все сотрудники обязаны предоставить справку об отсутствии судимостей своему работодателю до 1 сентября 2023 года. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что Государственная дума РФ рассмотрит проект о реформе пенсий до конца июля. Его разработал Минфин вместе с центробанком.