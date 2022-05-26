26 мая 2022

Жители пермского поселка жалуются на обман со стороны чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, чиновники, депутаты, руки
Местные жители собирали деньги на реставрацию памятника, но чиновники им так и не занялись Фото:

Жители поселка Ныроб (Пермский край) жалуются на плохое состояние памятника погибшим ныробчанам в годы войны. Как рассказал общественник Василий Носов, предприниматели поселка собирали деньги на празднование 9 мая и реставрацию памятника, однако им никто не занялся.

«Праздник был проведен благодаря индивидуальным предпринимателям, которые собирали деньги на проведение мероприятия. Однако на ремонт памятника ныробчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, средств не выделили», — рассказал общественник.

По словам Носова, памятник не ремонтируют уже третий год. От мемориала откалываются куски, а сам монумент покрывается темными пятнами. В мэрию Чердынского округа направлен запрос.

Состояние памятника далеко не единственное, что волнует жителей Ныроба. URA.RU рассказывало, как местные жители уже более 3 лет не могут заставить администрацию округа вернуть в дома поселка газ. Несмотря на решение суда, поселок до сих пор не обеспечен газоснабжением.

За памятником не ухаживали уже 3 года
От монумента уже откалываются куски
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Жители поселка Ныроб (Пермский край) жалуются на плохое состояние памятника погибшим ныробчанам в годы войны. Как рассказал общественник Василий Носов, предприниматели поселка собирали деньги на празднование 9 мая и реставрацию памятника, однако им никто не занялся. «Праздник был проведен благодаря индивидуальным предпринимателям, которые собирали деньги на проведение мероприятия. Однако на ремонт памятника ныробчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, средств не выделили», — рассказал общественник. По словам Носова, памятник не ремонтируют уже третий год. От мемориала откалываются куски, а сам монумент покрывается темными пятнами. В мэрию Чердынского округа направлен запрос. Состояние памятника далеко не единственное, что волнует жителей Ныроба. URA.RU рассказывало, как местные жители уже более 3 лет не могут заставить администрацию округа вернуть в дома поселка газ. Несмотря на решение суда, поселок до сих пор не обеспечен газоснабжением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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