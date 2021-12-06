Жители поселка Ныроб требуют от Махонина решить давнюю проблему

07 декабря 2021 в 08:50 Размер текста - 17 +

Без газа третий год остается 504 квартиры в нескольких домах поселка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители поселка Ныроб (Пермский край) третий год живут без газа. Они просят губернатора Пермского края Дмитрия Махонина вмешаться в ситуацию. С просьбой рассказать о своей проблеме жители поселка напрямую обратились в редакцию URA.RU. «Жители поселка Ныроб третий год живут без бытового газа, который поступал централизованно в муниципальные многоквартирные дома для использования и приготовления пищи», — сообщается в обращении. Без газа на данный момент остаются 504 квартиры в поселке. Местные жители ранее обращались в Чердынский районный суд по вопросу газоснабжения. В 2019 году суд обязал МБУ «Ныроб-благоустройство» возобновить газоснабжение в многоквартирных домах, однако требование до сих пор не выполнено. Решение Пермского краевого суда от мая 2021 года также не выполняется. Как пишет автор обращения, жители Ныроба многократно обращались в различные инстанции с просьбой разобраться, однако они получают одни отписки. Местных жителей штрафуют за использование газовых баллонов, поэтому им приходится использовать электрические плитки. Однако это создает множество проблем: от выбитых пробок до расплавленных электропроводов. Автор обращения заявляет, что если их проблема не будет взята во внимание, то они обратятся в Конституционный суд РФ для защиты своих прав. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края посоветовали обратиться в пресс-службу краевого министерства ЖКХ и благоустройства. В министерстве ответили, что предоставят комментарий позже. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители поселка Ныроб (Пермский край) третий год живут без газа. Они просят губернатора Пермского края Дмитрия Махонина вмешаться в ситуацию. С просьбой рассказать о своей проблеме жители поселка напрямую обратились в редакцию URA.RU. «Жители поселка Ныроб третий год живут без бытового газа, который поступал централизованно в муниципальные многоквартирные дома для использования и приготовления пищи», — сообщается в обращении. Без газа на данный момент остаются 504 квартиры в поселке. Местные жители ранее обращались в Чердынский районный суд по вопросу газоснабжения. В 2019 году суд обязал МБУ «Ныроб-благоустройство» возобновить газоснабжение в многоквартирных домах, однако требование до сих пор не выполнено. Решение Пермского краевого суда от мая 2021 года также не выполняется. Как пишет автор обращения, жители Ныроба многократно обращались в различные инстанции с просьбой разобраться, однако они получают одни отписки. Местных жителей штрафуют за использование газовых баллонов, поэтому им приходится использовать электрические плитки. Однако это создает множество проблем: от выбитых пробок до расплавленных электропроводов. Автор обращения заявляет, что если их проблема не будет взята во внимание, то они обратятся в Конституционный суд РФ для защиты своих прав. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края посоветовали обратиться в пресс-службу краевого министерства ЖКХ и благоустройства. В министерстве ответили, что предоставят комментарий позже.