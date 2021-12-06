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Жители поселка Ныроб требуют от Махонина решить давнюю проблему

© Служба новостей «URA.RU»
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Сафакулево, деревня Мартыновка Сафакулевский район Курганская обл, газовая плита, зажигалка
Без газа третий год остается 504 квартиры в нескольких домах поселка Фото:

Жители поселка Ныроб (Пермский край) третий год живут без газа. Они просят губернатора Пермского края Дмитрия Махонина вмешаться в ситуацию. С просьбой рассказать о своей проблеме жители поселка напрямую обратились в редакцию URA.RU.

«Жители поселка Ныроб третий год живут без бытового газа, который поступал централизованно в муниципальные многоквартирные дома для использования и приготовления пищи», — сообщается в обращении. Без газа на данный момент остаются 504 квартиры в поселке.

Местные жители ранее обращались в Чердынский районный суд по вопросу газоснабжения. В 2019 году суд обязал МБУ «Ныроб-благоустройство» возобновить газоснабжение в многоквартирных домах, однако требование до сих пор не выполнено. Решение Пермского краевого суда от мая 2021 года также не выполняется.

Как пишет автор обращения, жители Ныроба многократно обращались в различные инстанции с просьбой разобраться, однако они получают одни отписки. Местных жителей штрафуют за использование газовых баллонов, поэтому им приходится использовать электрические плитки. Однако это создает множество проблем: от выбитых пробок до расплавленных электропроводов.

Автор обращения заявляет, что если их проблема не будет взята во внимание, то они обратятся в Конституционный суд РФ для защиты своих прав. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края посоветовали обратиться в пресс-службу краевого министерства ЖКХ и благоустройства. В министерстве ответили, что предоставят комментарий позже.

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Жители поселка Ныроб (Пермский край) третий год живут без газа. Они просят губернатора Пермского края Дмитрия Махонина вмешаться в ситуацию. С просьбой рассказать о своей проблеме жители поселка напрямую обратились в редакцию URA.RU. «Жители поселка Ныроб третий год живут без бытового газа, который поступал централизованно в муниципальные многоквартирные дома для использования и приготовления пищи», — сообщается в обращении. Без газа на данный момент остаются 504 квартиры в поселке. Местные жители ранее обращались в Чердынский районный суд по вопросу газоснабжения. В 2019 году суд обязал МБУ «Ныроб-благоустройство» возобновить газоснабжение в многоквартирных домах, однако требование до сих пор не выполнено. Решение Пермского краевого суда от мая 2021 года также не выполняется. Как пишет автор обращения, жители Ныроба многократно обращались в различные инстанции с просьбой разобраться, однако они получают одни отписки. Местных жителей штрафуют за использование газовых баллонов, поэтому им приходится использовать электрические плитки. Однако это создает множество проблем: от выбитых пробок до расплавленных электропроводов. Автор обращения заявляет, что если их проблема не будет взята во внимание, то они обратятся в Конституционный суд РФ для защиты своих прав. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края посоветовали обратиться в пресс-службу краевого министерства ЖКХ и благоустройства. В министерстве ответили, что предоставят комментарий позже.
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