Губернатор Шумков объяснил свои слова про толерантность

26 мая 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков заявил, что его слова про толерантность не так поняли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков, заявил, что его объяснение слова «толерантность» переврали. Об этом он 26 мая написал в своих аккаунтах в соцсетях. «Раз уж переврали, еще и намеренно, надо комментировать. Слово „толерантность“ в последнее время из обозначения политической гибкости и дипломатической игры (Талейран — французский дипломат и политик начала XIX века) все чаще в нашей медийной повестке стало подаваться как необходимость проявления терпимости к разного рода сексуальным извращениям», — объяснил Шумков По мнению губернатора, этим понятием прикрывались продвигаемые движения трансгендеров, ЛГБТ, подавая это как мировой тренд. Шумков отметил, что такие движения противоестественны и противоречат традиционным ценностям любого общества и любой религии. «Это изврат. Потому поясняю свое отношение еще раз для тех, кто не понял именно в этом контексте — НеТолерантен. А традиционные ценности — норма здорового человека», — добавил губернатор. Ранее Шумков во время открытия форума «Новое время. Новые мы» заявил, что относится осторожно к понятиям «демократия» и «толерантность». «Для меня понятие „толерантность“ — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения», — говорил он.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, заявил, что его объяснение слова «толерантность» переврали. Об этом он 26 мая написал в своих аккаунтах в соцсетях. «Раз уж переврали, еще и намеренно, надо комментировать. Слово „толерантность“ в последнее время из обозначения политической гибкости и дипломатической игры (Талейран — французский дипломат и политик начала XIX века) все чаще в нашей медийной повестке стало подаваться как необходимость проявления терпимости к разного рода сексуальным извращениям», — объяснил Шумков По мнению губернатора, этим понятием прикрывались продвигаемые движения трансгендеров, ЛГБТ, подавая это как мировой тренд. Шумков отметил, что такие движения противоестественны и противоречат традиционным ценностям любого общества и любой религии. «Это изврат. Потому поясняю свое отношение еще раз для тех, кто не понял именно в этом контексте — НеТолерантен. А традиционные ценности — норма здорового человека», — добавил губернатор. Ранее Шумков во время открытия форума «Новое время. Новые мы» заявил, что относится осторожно к понятиям «демократия» и «толерантность». «Для меня понятие „толерантность“ — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения», — говорил он.