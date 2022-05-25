Курганский губернатор назвал толерантность «неприличным понятием»

26 мая 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков поделился своим мнением на открытии форума «Новое время. Новые мы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что «толерантность» — неприличное понятие. Своим мнением он поделился 26 мая во время открытия форума «Новое время. Новые мы», передает корреспондент URA.RU. «К словам „демократия“ и „толерантность“ отношусь осторожно. Для меня понятие „толерантность“ — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения. Вот откуда-то оттуда. Я это не люблю», — объяснил Шумков. Глава региона заявил, что его не сильно заботит — совпадает ли позиция с официальной линией или нет, но не считает, что является «упертым демократом». Также Шумков считает, что опираться можно на то, что сопротивляется, так как податливое мнение может навредить. В 2017 году в Курганской области повысился уровень толерантности к другим народам. Бывший губернатор региона Алексей Кокорин лично благодарил за повышение этого показателя председателя Ассамблеи народов Зауралья Владимира Уфимцева.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что «толерантность» — неприличное понятие. Своим мнением он поделился 26 мая во время открытия форума «Новое время. Новые мы», передает корреспондент URA.RU. «К словам „демократия“ и „толерантность“ отношусь осторожно. Для меня понятие „толерантность“ — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения. Вот откуда-то оттуда. Я это не люблю», — объяснил Шумков. Глава региона заявил, что его не сильно заботит — совпадает ли позиция с официальной линией или нет, но не считает, что является «упертым демократом». Также Шумков считает, что опираться можно на то, что сопротивляется, так как податливое мнение может навредить. В 2017 году в Курганской области повысился уровень толерантности к другим народам. Бывший губернатор региона Алексей Кокорин лично благодарил за повышение этого показателя председателя Ассамблеи народов Зауралья Владимира Уфимцева.