26 мая 2022
25 мая 2022

В ЯНАО «семья» медведей вышла к людям

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Трио медведей вышли на дорогу около поселка Харампур Фото:

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа взрослый медведь и два медвежонка вышли на дорогу. Об этом сообщает группа «ВК» «Губкинский.com».

«Около поселка Харампур медведь и два медвежонка вышли на дорогу. Взрослая особь ела траву, а детеныши наблюдали из кустов», — рассказывается в социальной сети.

Ранее URA.RU сообщало, что медведица с тремя медвежатами рылись в мусорном контейнере в ЯНАО. Предположительно, это произошло на месторождении НОВАТЭКа Олимпийский участок.

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В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа взрослый медведь и два медвежонка вышли на дорогу. Об этом сообщает группа «ВК» «Губкинский.com». «Около поселка Харампур медведь и два медвежонка вышли на дорогу. Взрослая особь ела траву, а детеныши наблюдали из кустов», — рассказывается в социальной сети. Ранее URA.RU сообщало, что медведица с тремя медвежатами рылись в мусорном контейнере в ЯНАО. Предположительно, это произошло на месторождении НОВАТЭКа Олимпийский участок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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