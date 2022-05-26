В ЯНАО «семья» медведей вышла к людям

Трио медведей вышли на дорогу около поселка Харампур
В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа взрослый медведь и два медвежонка вышли на дорогу. Об этом сообщает группа «ВК» «Губкинский.com».
«Около поселка Харампур медведь и два медвежонка вышли на дорогу. Взрослая особь ела траву, а детеныши наблюдали из кустов», — рассказывается в социальной сети.
Ранее URA.RU сообщало, что медведица с тремя медвежатами рылись в мусорном контейнере в ЯНАО. Предположительно, это произошло на месторождении НОВАТЭКа Олимпийский участок.
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