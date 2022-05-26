Мэр Екатеринбурга заступился за ветерана, обманутого мошенниками

27 мая 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции, по указанию Орлова, в кратчайшие сроки нашли преступников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России», глава Екатеринбурга Алексей Орлов помог ветерану ВОВ вернуть деньги, которые у него похитили мошенники. Об этом сообщает пресс-служба свердловского регионального отделения ЕР на официальном сайте. «Герой, пожилой человек, стал жертвой мошенников, которые обокрали все его сбережения. Я поручил своим коллегам по партии помочь нашему герою. Сотрудники полиции быстро нашли преступников и вернули деньги пенсионеру», — приводит слова Орлова пресс-служба. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых рассказал, что преступники были найдены за пару дней. «Сыщики провели комплекс оперативных мероприятий и за несколько дней установили, куда делись сбережения ветерана. В кратчайший срок все денежные средства были возвращены владельцу», — отметил полковник Горелых. Перед Днем Победы в квартиру к ветерану пришли волонтеры, которые и узнали о беде пенсионера. Решив проблему ветерана, к нему приехали полицейские, представители районной администрации и местного отделения Единой России», которые вернули старику денежные средства.

Заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России», глава Екатеринбурга Алексей Орлов помог ветерану ВОВ вернуть деньги, которые у него похитили мошенники. Об этом сообщает пресс-служба свердловского регионального отделения ЕР на официальном сайте. «Герой, пожилой человек, стал жертвой мошенников, которые обокрали все его сбережения. Я поручил своим коллегам по партии помочь нашему герою. Сотрудники полиции быстро нашли преступников и вернули деньги пенсионеру», — приводит слова Орлова пресс-служба. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых рассказал, что преступники были найдены за пару дней. «Сыщики провели комплекс оперативных мероприятий и за несколько дней установили, куда делись сбережения ветерана. В кратчайший срок все денежные средства были возвращены владельцу», — отметил полковник Горелых. Перед Днем Победы в квартиру к ветерану пришли волонтеры, которые и узнали о беде пенсионера. Решив проблему ветерана, к нему приехали полицейские, представители районной администрации и местного отделения Единой России», которые вернули старику денежные средства.