26 мая 2022

Мэр Екатеринбурга заступился за ветерана, обманутого мошенниками

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9 мая. Курган, трость в руке, ветеран вов, медали и ордена
Сотрудники полиции, по указанию Орлова, в кратчайшие сроки нашли преступников Фото:

Заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России», глава Екатеринбурга Алексей Орлов помог ветерану ВОВ вернуть деньги, которые у него похитили мошенники. Об этом сообщает пресс-служба свердловского регионального отделения ЕР на официальном сайте.

«Герой, пожилой человек, стал жертвой мошенников, которые обокрали все его сбережения. Я поручил своим коллегам по партии помочь нашему герою. Сотрудники полиции быстро нашли преступников и вернули деньги пенсионеру», — приводит слова Орлова пресс-служба.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых рассказал, что преступники были найдены за пару дней. «Сыщики провели комплекс оперативных мероприятий и за несколько дней установили, куда делись сбережения ветерана. В кратчайший срок все денежные средства были возвращены владельцу», — отметил полковник Горелых.

Перед Днем Победы в квартиру к ветерану пришли волонтеры, которые и узнали о беде пенсионера. Решив проблему ветерана, к нему приехали полицейские, представители районной администрации и местного отделения Единой России», которые вернули старику денежные средства.

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Заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России», глава Екатеринбурга Алексей Орлов помог ветерану ВОВ вернуть деньги, которые у него похитили мошенники. Об этом сообщает пресс-служба свердловского регионального отделения ЕР на официальном сайте. «Герой, пожилой человек, стал жертвой мошенников, которые обокрали все его сбережения. Я поручил своим коллегам по партии помочь нашему герою. Сотрудники полиции быстро нашли преступников и вернули деньги пенсионеру», — приводит слова Орлова пресс-служба. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых рассказал, что преступники были найдены за пару дней. «Сыщики провели комплекс оперативных мероприятий и за несколько дней установили, куда делись сбережения ветерана. В кратчайший срок все денежные средства были возвращены владельцу», — отметил полковник Горелых. Перед Днем Победы в квартиру к ветерану пришли волонтеры, которые и узнали о беде пенсионера. Решив проблему ветерана, к нему приехали полицейские, представители районной администрации и местного отделения Единой России», которые вернули старику денежные средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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