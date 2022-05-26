Ветеран из ХМАО пятый год судится за выплаты ко Дню Победы

27 мая 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Мужчина дошел с обращениями до Конституционного суда и администрации президента Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Нижневартовска Николай Химич с 2017 года судится за право получать ветеранские выплаты ко Дню Победы. Об этом мужчина рассказал URA.RU «Первый раз [в 2017 году] суд обязал Пенсионный фонд выплатить. На следующий год к 9 мая они опять не выплатили. Я написал письмо, чтобы узнать, по какой причине. Они мне снова отказали. Я с этим письмом обратился в суд, он обязал их выплатить. Третий год тоже [получил деньги]. На четвертый, юбилейный год (75-годовщина Победы — прим. URA.RU), когда обещали выплатить 75 тысяч, наш суд [в Нижневартовске] обязал выплатить, а Ханты-Мансийск [окружной суд] отменил», — рассказал Химич корреспонденту URA.RU. Николай Химич родился в 1948 году, но, по словам мужчины, в 1969 году он участвовал в военном конфликте на острове Даманском. В 2015 году Химич получил удостоверение ветерана-участника Великой Отечественной войны. На сегодня он дошел с обращениями до Конституционного суда и администрации президента (копии документов есть в распоряжении URA.RU). Житель Нижневартовска считает, что имеет права получать выплаты ко Дню Победы, так как приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны. В департаменте социального развития Югры пообещали прокомментировать ситуацию позже и попросили направить официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Житель Нижневартовска Николай Химич с 2017 года судится за право получать ветеранские выплаты ко Дню Победы. Об этом мужчина рассказал URA.RU «Первый раз [в 2017 году] суд обязал Пенсионный фонд выплатить. На следующий год к 9 мая они опять не выплатили. Я написал письмо, чтобы узнать, по какой причине. Они мне снова отказали. Я с этим письмом обратился в суд, он обязал их выплатить. Третий год тоже [получил деньги]. На четвертый, юбилейный год (75-годовщина Победы — прим. URA.RU), когда обещали выплатить 75 тысяч, наш суд [в Нижневартовске] обязал выплатить, а Ханты-Мансийск [окружной суд] отменил», — рассказал Химич корреспонденту URA.RU. Николай Химич родился в 1948 году, но, по словам мужчины, в 1969 году он участвовал в военном конфликте на острове Даманском. В 2015 году Химич получил удостоверение ветерана-участника Великой Отечественной войны. На сегодня он дошел с обращениями до Конституционного суда и администрации президента (копии документов есть в распоряжении URA.RU). Житель Нижневартовска считает, что имеет права получать выплаты ко Дню Победы, так как приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны. В департаменте социального развития Югры пообещали прокомментировать ситуацию позже и попросили направить официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.